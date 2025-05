Il fondatore e Presidente esecutivo sul punto di mettere sul mercato fino a 25 milioni di azioni della Big Tech secondo quanto riportato in una comunicazione alla SEC. Trimestrale sopra le attese per Amazon.

Nuova uscita sul mercato di Bezos

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e attuale presidente esecutivo, ha in programma di vendere fino a 25 milioni di azioni Amazon entro maggio 2026, secondo quanto riportato in una comunicazione alla SEC pubblicata venerdì.

Al valore attuale, l’operazione ammonterebbe a circa 4,8 miliardi di dollari, proseguendo un trend avviato nel 2024, quando Bezos aveva già dismesso 13,5 miliardi di dollari in titoli Amazon.

Il piano di vendita, adottato a marzo, arriva in concomitanza con una solida trimestrale per Amazon e conferma la transizione di Bezos da top manager operativo a investitore, impegnato su progetti come Blue Origin e il suo Earth Fund da 10 miliardi di dollari.

Trimestrale in crescita, reazione tiepida del mercato

Amazon ha registrato 155,7 miliardi di dollari di ricavi netti nel primo trimestre 2025, con una crescita annua del 9%, e un utile netto di 17,1 miliardi, ben al di sopra delle stime degli analisti.

Il comparto AWS (il cloud di Amazon) ha raggiunto 29,3 miliardi di ricavi, con un utile operativo di 11,5 miliardi, spinto dalla domanda di servizi legati all’intelligenza artificiale (AI). Le entrate pubblicitarie sono cresciute del 19%, mentre il commercio al dettaglio in Nord America e nei mercati internazionali ha mantenuto un buon ritmo di crescita.

Nonostante i dati, il titolo Amazon ha guadagnato appena lo 0,2%, chiudendo a 190,62 dollari. Da inizio anno, le azioni restano in calo del 13,5%, segno di un mercato ancora cauto tra incertezze macroeconomiche e tensioni politiche.

Ottimizzazione fiscale e venti politici contrari

Le vendite di Bezos coincidono con il suo trasferimento dallo stato di Washington alla Florida, privo di imposta sulle plusvalenze.

Secondo stime, il cambiamento di “residenza” potrebbe avergli fatto risparmiare quasi 1 miliardo di dollari in tasse, evitando l’aliquota del 7% in vigore nello stato di Washington dal 2022.

È significativo che Bezos non abbia venduto azioni tra il 2022 e il 2023, rafforzando l’ipotesi di una scelta dettata da considerazioni fiscali.

Nel frattempo, la Big Tech è finita nel mirino della politica: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe contattato direttamente Bezos per lamentarsi di un presunto piano del colosso e-commerce di mostrare ai consumatori l’impatto dei dazi doganali. Amazon ha successivamente smentito l’intenzione di apportare tale modifica.

Redistribuzione strategica del capitale

Dopo aver lasciato la guida operativa di Amazon a Andy Jassy nel 2021, Bezos ha progressivamente riposizionato il proprio capitale su progetti di lungo termine: esplorazione spaziale, filantropia, clima.

Le recenti dismissioni non sono solo mosse di liquidità, ma parte di una strategia di riallocazione del capitale dall’e-commerce verso l’innovazione di frontiera.

Il messaggio è chiaro: mentre Amazon continua a generare ricavi record, il suo fondatore guarda oltre, puntando su spazio, sostenibilità e scienza. Una traiettoria che riflette le nuove dinamiche dell’economia tecnologica globale.

