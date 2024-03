La società di banda larga satellitare di Elon Musk taglia i prezzi in modo aggressivo nel nostro paese, una mossa che potrebbe aprire ad un accordo con il Governo in ottica anti digital divide.

Starlink taglia ancora i prezzi in Italia. L’abbonamento base a internet via satellite costa ora 29 euro al mese per dati illimitati, lo stesso prezzo all’incirca di un abbonamento in fibra. Sono 5mila i satelliti della costellazione di Elon Musk, che con questa mossa alquanto aggressivo dimostra il suo interesse per l’accaparramento di nuovi clienti.

C’è da dire che già nel 2023 l’abbonamento a Starlink era passato da 50 a 40 euro al mese e che in quell’occasione l’acquisto del kit (modem-router, cavi più parabola) era passato in fase promozionale da 450 a 225 euro.

Starlink era sbarcato in Italia nel 2021, con un prezzo base di 99 euro al mese e un kit di installazione di 499 euro.

A gennaio il Corriere della Sera ha reso noto che Starlink ha preso parte ad un incontro a Palazzo Chigi, dove ha dimostrato in fase di test una connessione da 300 mega in download ma ha già dimostrato di poter raggiungere i 500. Resta quindi aperta la possibilità di una collaborazione tra la società di Musk e il governo italiano per ridurre il digital divide in Italia, anche considerati i ritardi del Piano Italia a 1 Giga. La riduzione dei prezzi sembra andare in questa direzione, anche se andrebbe trovata una formula accettabile dal punto di vista giuridico.

Le offerte per internet satellitare di Starlink partono dunque da 29 euro al mese in Italia, per il nuovo piano “Bassa Priorità” che, rispetto all’opzione “Standard” si differenzia per le minori garanzie in termini di velocità a seconda dell’orario d’utilizzo.

