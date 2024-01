BT in trattativa con Starlink per la copertura delle zone rurali in Uk

L’ex incumbent britannico BT sta valutando un’alleanza con SpaceX, che gestisce la flotta Starlink, per coprire le zone rurali in Uk. Questo nonostante BT abbia già un accordo in essere con l’operatore di satelliti ad orbita bassa locale OneWeb.

L’ex incumbent britannico BT sta valutando un’alleanza con SpaceX, l’azienda satellitare di Elon Musk che gestisce la flotta Starlink, per coprire le zone rurali in Uk. Questo nonostante BT abbia già un accordo in essere con l’operatore di satelliti ad orbita bassa locale OneWeb.

Copertura di zone rurali

Le discussioni fra BT e Elon Musk sarebbero incentrate sulla copertura delle aziende nelle aree rurali, in particolare piattaforme petrolifere e operazioni minerarie, che in genere è difficile fornire connettività usando soluzioni terrestri tradizionali. Starlink verrà utilizzato per fornire servizi di accesso wireless fissi in queste località, oltre a rafforzare la connettività mobile.

C’è da dire che BT è già cliente del primo concorrente di Starlink, vale a dire di OneWeb, in seguito ad un accordo siglato nel 2021 con l’operatore satellitare britannico. Sperimentazioni sono in corso dal 2022 e l’ultima realizzazione riguarda l’isola di Lundy la scorsa estate.

Starlink ha cercato di fornire la connettività satellitare direttamente agli smartphone non modificati dei consumatori nell’ultimo anno, evitando il tipico terminale satellitare che funge da intermediario tra il satellite e il consumatore. Data la copertura globale di Starlink, ciò consentirebbe teoricamente a ogni abbonato di rimanere connesso ovunque abbia una visuale libera del cielo.

Satelliti direct-to-device

Starlink ha lanciato i suoi primi satelliti con funzionalità direct-to-device all’inizio di quest’anno e ha completato il suo primo testo utilizzando il satellite in combinazione con la rete di T-Mobile la scorsa settimana. SpaceX prevede di espandere i propri servizi direct-to-device per includere servizi voce, dati e IoT nel 2025.

BT ha confermato all’inizio di questa settimana che stava già testando la tecnologia Starlink presso la sua struttura di ricerca e sviluppo Adastral Park.

Resta da vedere esattamente cosa questi colloqui possano significare per il rapporto di BT con OneWeb. Per un certo periodo sembrava che ciascuno dei principali operatori di telefonia mobile del Regno Unito avrebbe avuto il proprio partner satellitare LEO unico; BT aveva collaborato con OneWeb, Virgin Media O2 stava sperimentando la tecnologia Starlink e Vodafone (attualmente cercando di fondersi con il quarto operatore di telefonia mobile del Regno Unito, Three UK) ha stretto un accordo con la nascente costellazione di Project Kuiper di Amazon.

Se BT alla fine spostasse la sua attenzione sui satelliti su Starlink, OneWeb potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche nel suo mercato interno del Regno Unito.