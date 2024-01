Negli ultimi anni, il numero di lanci di razzi è aumentato notevolmente, con società commerciali – in particolare SpaceX di Elon Musk – e agenzie governative che hanno lanciato migliaia di satelliti nell’orbita terrestre bassa. Lo scrive il New York Times, che in una recente analisi ha messo in guardia dai pericoli di un eccesso di lancia nello spazio che potrebbero danneggiare gli strati profondi dell’atmosfera, con coseguenze difficili da prevedere sull’inquinamento terrestre.

E questo è soltanto l’inizio. I satelliti potrebbero raggiungere 1 milione, richiedendo un numero ancora maggiore di lanci spaziali, che a loro volta potrebbero comportare maggiori emissioni.

SpaceX non commenta l’inquinamento causato da razzi e satelliti.

I rappresentanti di Amazon e Eutelsat OneWeb, aziende che lavorano anche per la formazione di megacostellazioni di satelliti, dicono di essere impegnati in operazioni sostenibili.

Mancano regole sull’inquinamento spaziale

Gli scienziati, tuttavia, temono che l’aumento dei lanci possa diffondere più sostanze inquinanti negli strati incontaminati dell’atmosfera terrestre. E i regolatori di tutto il mondo, che valutano alcuni dei rischi di questi lanci, non stabiliscono regole relative all’inquinamento.

Gli esperti sottolineano che non vogliono limitare l’economia spaziale. Temono però che il progresso della scienza sarà più lento della nuova corsa allo spazio, per cui rischieremo di comprendere le conseguenze dell’inquinamento causato da razzi e veicoli spaziali solo quando sarà troppo tardi. Esistono già studi che dimostrano che gli strati superiori dell’atmosfera sono contaminati da metalli provenienti da veicoli spaziali che si sono disintegrati durante il loro ritorno sulla Terra.

“Stiamo cambiando il sistema più velocemente di quanto possiamo capirlo”, ha detto Aaron Boley, astronomo dell’Università della British Columbia e condirettore dell’Outer Space Institute.

90 secondi

Quando un razzo come il Falcon 9 decolla, di solito impiega circa 90 secondi per attraversare la troposfera.

Gli aerei commerciali volano raramente a queste altitudini, né vi è alcun inquinamento da terra. Quindi è silenzioso, incontaminato e vuoto, fatta eccezione per qualche razzo occasionale, che passerà per tre o quattro minuti nel suo viaggio verso lo spazio. Quando un razzo entra in orbita, avrà rilasciato circa due terzi dei suoi gas di scarico negli strati dell’atmosfera, che secondo gli scienziati cadranno e si accumuleranno nella stratosfera.

La stratosfera ospita lo strato di ozono, che ci protegge dalle radiazioni solari dannose. Tuttavia è sensibile: anche i cambiamenti più piccoli possono avere effetti enormi su di esso e sul mondo sottostante.

Quando il Monte Pinatubo eruttò nelle Filippine nel 1991, rilasciò abbastanza anidride solforosa nella stratosfera da innescare un periodo di raffreddamento sulla Terra che durò diversi anni. Questo gas ha creato aerosol di solfato, che hanno riscaldato la stratosfera impedendo al calore di raggiungere la superficie terrestre. Alcuni scienziati temono che i razzi possano influenzare il clima in modo simile.

Gas di scarico dei razzi per ora insignificanti

Oggi, prosegue il New York Times, i gas di scarico dei razzi sono insignificanti rispetto a quelli dell’aviazione. Il timore, tuttavia, è che anche piccole aggiunte alla stratosfera abbiano un effetto molto maggiore.

L’aumento Negli anni ’90, quando lo Space Shuttle della Nasa e altri razzi venivano lanciati regolarmente dal suolo americano, diversi studi prevedevano che i veicoli spaziali avrebbero causato danni locali allo strato di ozono. Uno di essi suggeriva una perdita fino al 100%, il che significa la formazione di un piccolo buco nell’ozono sopra Cape Canaveral che consentirebbe a più radiazioni ultraviolette provenienti dal sole di raggiungere il suolo, aumentando il rischio di cancro della pelle, cataratta e disturbi immunitari.

Gli studi erano basati su modelli e previsioni, senza dati osservativi. Ma i dati raccolti dai voli di ricerca ad alta quota hanno trovato buchi di ozono locali nella scia dello space shuttle. Ma presto scomparvero e non erano abbastanza grandi da colpire Cape Canaveral, almeno non con la frequenza dei lanci dell’epoca, circa 25 all’anno.

Lo stesso potrebbe non essere vero in futuro.

SpaceX ha lanciato un centinaio di razzi nel 2023

Solo nel 2023, SpaceX ha lanciato da sola quasi un centinaio di razzi, con la maggior parte dei voli che hanno costruito la sua costellazione di satelliti Starlink. Presto si unirà ad Amazon, che prevede lanci frequenti per la sua costellazione del Progetto Kuiper, e ad altre società che cercano una presenza sostanziale in orbita. Questi satelliti offrono una serie di vantaggi, inclusa la connessione Internet a banda larga quasi ovunque.

Ma una volta che queste aziende avranno completato le loro costellazioni fino a migliaia di satelliti, i lanci non si fermeranno. Molti satelliti hanno una durata compresa tra 5 e 15 anni, il che richiede alle società satellitari di lanciare dei sostituti.

È l’inizio di una nuova era “Non vogliamo fermare l’industria spaziale”, ha detto Karen Rosenlof, scienziata del clima presso il Laboratorio di scienze chimiche della National Oceanic and Atmospheric Administration, che afferma che i satelliti forniscono servizi incredibili per le persone sulla terra. Ma lei e altri scienziati sostengono una serie di regolamenti che considerino le implicazioni ambientali.

Rosenlof sostiene che esistono modi per ridurre l’impatto dell’industria spaziale. Ad esempio, se si identificasse il livello al quale l’industria spaziale inizia a danneggiare l’ambiente, avrebbe senso limitare il numero di lanci e satelliti. Un’altra alternativa sarebbe provare ad adattare i materiali o i combustibili utilizzati dall’industria spaziale.

Ma ciò richiederebbe una regolamentazione. E oggi sono già pochi.

Il Protocollo di Montreal, ad esempio, è riuscito a fissare limiti sulle sostanze chimiche note per danneggiare lo strato di ozono. Ma non si occupa delle emissioni di razzi o satelliti.

Negli Stati Uniti, la Environmental Protection Agency non è responsabile dell’analisi dei lanci di razzi. La Federal Communications Commission concede licenze a grandi costellazioni satellitari, ma non considera il loro potenziale danno all’ambiente. E la Federal Aviation Administration valuta l’impatto ambientale dei lanci di razzi a terra, ma non nell’atmosfera o nello spazio.

Quindi, chiude il New York Times, il futuro della stratosfera potrebbe essere nelle mani di Elon Musk, Jeff Bezos e altri dirigenti di compagnie spaziali private.