Auto connesse? Sono realtà con le connessioni satellitari. Si chiama Starlink Mobility il nuovo servizio dell’azienda di Elon Musk che consente di portare la connessione satellitare anche a bordo delle auto in movimento. Starlink è progettato per una installazione permanente sul veicolo, con il kit montato a bordo, e consente connessioni in grado di resistere a condizioni estreme di freddo, caldo, neve, pioggia battente e venti di tempesta. Il servzio è disponibile anche in Italia.

La tecnologia può essere usata da veicoli privati e mezzi destinati al trasporto pubblico come navette o autobus e per i servizi di emergenza. Sulla pagina dedicata del sito viene mostrata l’offerta, che riguarda anche mezzi di soccorso come le ambulanze, per le quali è prevista una connessione prioritaria per i dati dei pazienti a bordo.

Starlink Mobility: come funziona

Starlink Mobility usa un ricevitore con un ampio campo visivo e un GPS migliorato per connettersi alla costellazione di SpaceX di oltre 4mila satelliti in orbita terrestre bassa.

Il capo di SpaceX, Elon Musk, ha twittato che funziona “quasi ovunque sulla Terra”, anche al centro degli oceani e dei deserti.

I primi clienti a provare Starlink Mobility sono stati una flotta di scuolabus in Arizona, ha detto SpaceX, che consente agli studenti di “rimanere in contatto e completare i compiti” mentre viaggiano da e verso la scuola.

Secondo SpaceX, il nuovo servizio è “ideale per le aziende mobili e i casi d’uso del settore pubblico, inclusi autotrasporti, autobus, navette e risposta alle emergenze”.

Gli abbonati a Starlink Mobility ricevono la priorità di rete rispetto agli altri utenti durante le ore di punta, il che significa che i soccorritori dovrebbero evitare di perdere la connessione Internet.

Copertura totale via satellite

“Starlink Mobility fornisce una copertura del 100% nel tuo Paese e in tutti i Paesi in cui il servizio Starlink è disponibile in tutto il mondo”, afferma SpaceX sul suo sito web.

“I piani possono essere utilizzati anche sull’oceano, con la connettività disponibile nella stragrande maggioranza degli oceani e dei mari della Terra”.

L’antenna parabolica Starlink, che è una versione di nuova generazione del suo hardware standard, è progettata per essere installata in modo permanente sul veicolo del cliente, offrendo le stesse velocità di download fino a 220 Mbps.

SpaceX ha raggiunto la copertura globale della sua rete Internet Starlink lo scorso anno, quattro anni dopo il lancio del primo lotto di satelliti nello spazio. Nonostante ciò, alcuni paesi hanno impedito a Starlink di operare nel suo paese, come Cina e Iran.

SpaceX spera di lanciare un servizio da satellite a cellulare che consenta agli utenti di connettersi alla sua costellazione Internet senza la necessità di hardware aggiuntivo, tuttavia alcuni fornitori di servizi temono che possa interferire con i servizi wireless esistenti.

AT&T ad esempio, negli Stati Uniti, ha chiesto alla Federal Communications Commission (FCC) di respingere la proposta di SpaceX e T-Mobile, sostenendo che “metterebbe a repentaglio o inibirebbe” il suo servizio di connettività terrestre.

I primi test del servizio satellite-cell inizieranno a breve.

Starlink Mobility: quanto costa

Starlink Mobility è già disponibile anche in Italia. Sul sito ufficiale di Starlink è possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio e acquistare l’hardware da posizionare sul veicolo.

Sono tre gli abbonamenti disponibili con 50 GB, 1 TB e 5 TB di traffico dati, e hanno un costo rispettivamente di 292 euro, 1.147 euro e 5.750 euro mensili.

A questo bisogna aggiungere il costo una tantum per l’hardware, che è di 2.873 euro e include la parabola da fissare sul tetto del veicolo, l’alimentatore, il router e tutti i supporti. Inclusi anche i cavi necessari per effettuare i collegamenti.

Per i veicoli privati Starlink Mobility consente agli utenti di sospendere e riattivare l’abbonamento in qualsiasi momento, con fatturazione mensile che può essere adattata in base alle esigenze del singolo. Inoltre, a prescindere dal numero di mezzi su cui verrà attivato il servizio, l’azienda offre un sistema di monitoraggio da remoto e garantisce la massima riservatezza sui dati personali tramite un sistema crittografico end-to-end.