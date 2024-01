Starlink, la mini parabola portatile in arrivo entro l’anno

La nuova parabola portatile, di dimensioni ridotte di Starlink sarà talmente piccola da stare in uno zaino e arriverà nei prossimi mesi. Lo ha detto il Ceo di SpaceX Elon Musk parlando del nuovo servizio di Starlink che offrirà 7 Mbps per cella.

Il Ceo di SpaceX Elon Musk ha detto ai dipendenti che la versione portatile di Starlink arriverà nei prossimi mesi.

Venerdì scorso, SpaceX ha pubblicato su X il discorso integrale di Musk, che ha fatto il punto sul business aziendale, compreso il suo servizio satellitare Starlink.

In 2023, SpaceX completed 96 successful missions, safely flew 12 more astronauts to orbit, launched two flight tests of Starship, and more than doubled the number of people around the world connected by @Starlink.



Watch @elonmusk deliver a company update: pic.twitter.com/7zeTlQLgp9 — SpaceX (@SpaceX) January 12, 2024

A settembre, la FCC ha approvato la richiesta di SpaceX per utilizzare la mini parabola Starlink, che dovrebbe avere le dimensioni di un MacBook. Ma fino ad ora l’azienda non aveva detto nulla riguardo al prodotto. E tra l’altro non sono stati resi noti dettagli né sul prezzo né alcuna immagine.

Nel suo discorso, Musk ha parlato anche della parabola “standard” Starlink di prossima generazione dell’azienda, che ha iniziato a invitare gli utenti a ordinare a novembre. L’hardware stesso costa 599 dollari, lo stesso prezzo dell’attuale parabola di seconda generazione. Tuttavia, Musk ha segnalato che la produzione della nuova parabola Standard costa meno per SpaceX.

L’altro obiettivo principale dell’azienda è quello di gestire una versione cellulare di Starlink in grado di trasmettere dati ai telefoni a terra, offrendo ai consumatori la possibilità di comunicare digitalmente anche nelle regioni più remote. Giovedì, SpaceX ha dimostrato che la tecnologia funziona, trasmettendo con successo messaggi di testo da un lotto di satelliti Starlink “Direct to Cell” appena lanciati a telefoni non modificati a terra.

Nel suo discorso, Musk ha affermato che il sistema cellulare Starlink è progettato per fornire circa 7Mbps per cella. “E le celle hanno una dimensione di centinaia di miglia quadrate, chilometri. Quindi va bene per i messaggi di testo”, ha detto. “Tecnicamente potresti fare un video se sei l’unico, o se ci sono solo poche persone in quella cella, come se fossi nel mezzo del Pacifico”.

La società prevede di lanciare il servizio cellulare Starlink tramite T-Mobile entro la fine dell’anno per supportare i messaggi di testo. Il supporto vocale e dati dovrebbe arrivare entro la fine del 2025. Tuttavia, SpaceX sta ancora aspettando l’approvazione della FCC per gestire il servizio commercialmente negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il normale servizio Starlink, Musk ha affermato che uno degli obiettivi principali è ridurre la latenza del sistema a meno di 20 millisecondi. Per fare ciò, l’azienda sta costruendo più stazioni “gateway” collegate alle reti in fibra a terra. Queste stazioni di terra possono quindi trasmettere la connessione Internet ad alta velocità ai satelliti Starlink in orbita.