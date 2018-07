Sos Energia. Offerte luce e gas, le migliori offerte dual fuel

In linea generale, non sempre attivare una doppia fornitura energica con la stessa azienda risulta la soluzione più conveniente ma, in alcuni casi, scegliere lo stesso fornitore per la luce ed il gas può risultare una mossa vincente sia in termini economici che di comodità.

I fornitori di energia impegnati nel mercato libero presentano, in diverse occasioni, offerte cosiddette “dual fuel” che prevedono l’attivazione contestuale di una fornitura di energia elettrica e di gas naturale. In linea generale, non sempre attivare una doppia fornitura energica con la stessa azienda risulta la soluzione più conveniente ma, in alcuni casi, scegliere lo stesso fornitore per la luce ed il gas può risultare una mossa vincente sia in termini economici che di comodità (una sola bolletta da pagare, un servizio clienti unico etc).

Prima di procedere con l’analisi delle migliori offerte luce e gas “dual fuel” disponibili sul mercato, ricordiamo che tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas è possibile individuare le migliori tariffe energetiche disponibili sul mercato in relazione ai propri consumi. In questo modo si potrà ridurre, in modo significativo, la spesa per la bolletta.

Passiamo ora alle migliori offerte “dual fuel”. Iniziamo segnalando la proposta di Engie e la particolare tariffa Energia 3.0 Light che prevede un prezzo della componente energia bloccato per due anni per l’energia elettrica (0.03550 €/kWh) ed il gas naturale (0,1780 €/smc). Si tratta di una tariffa monoraria che, quindi, non include vincoli di alcun tipo per quanto riguarda l’orario di utilizzo dell’energia. La possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per due anni, inoltre, rappresenta un vero e proprio punto di forza di questa soluzione tariffaria mettendo al riparo l’utente da eventuali rincari futuri. Con l’offerta di Engie è possibile risparmiare sino ad oltre 300 Euro all’anno (120 Euro sull’energia elettrica e 176 Euro sul gas naturale).

Un’altra soluzione “dual fuel” è rappresentata dalle offerte Next Energy di Sorgenia che presentano un prezzo bloccato per un anno sia per l’energia elettrica (0.07732 €/kWh) che per il gas naturale (0,2600 €/smc). Anche in questo caso si tratta di due tariffe “monorarie”. Scegliendo Sorgenia come fornitore di gas e luce si potrà risparmiare oltre 200 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato (88 Euro per l’energia elettrica e 126 Euro per il gas naturale). Da notare che Sorgenia propone diverse promozioni aggiuntive come la possibilità di sfruttare la promozione “Invita un amico” per ottenere uno sconto extra di 30 Euro per amico in bolletta.

Segnaliamo anche la soluzione “dual fuel” proposta da ENI con la tariffa LINK Basic che include un prezzo bloccato per un anno per per l’energia elettrica (0.04850 €/kWh) che per il gas naturale (0,2050 €/smc). Da notare che questa tariffa è disponibile non solo per il passaggio da un altro fornitore ma anche in caso di voltura, subentro, primo allaccio e nuove attivazioni. In questo caso, il risparmio garantito da questa offerta, rispetto ad analoghe tariffe del mercato tutelato, è pari a circa 260 Euro all’anno (112 Euro per l’energia elettrica e 150 Euro per il gas naturale).

E’ importante sottolineare che le stime di risparmio garantite da queste tariffe proposte si basano su di una spesa annuale relativa al mercato tutelato basata sulle condizioni economiche in regime di Maggior Tutela aggiornate trimestralmente dall’ARERA. Per l’energia elettrica viene calcolata una potenza impegnata di 3 KW ed un consumo annuo di 2900 kWh oltre ad un contratto di uso domestico per residenti ed ad una distribuzione dei consumi pari al 40% del totale in F1 ed al restante 60% in F23. Per il gas, invece, si considera un consumo annuo di 1410 m³. Per avere un’idea più precisa sulle possibilità di risparmio per le proprie esigenze energetiche è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it impostato una stima del proprio consumo.