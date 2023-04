Sostenuto da un cambiamento globale verso la decarbonizzazione, l'idrogeno sta acquisendo importanza come vettore energetico, soprattutto per i settori ad alte emissioni che non utilizzano direttamente l'elettricità. I numeri.

Il 62% delle aziende dell’industria pesante appartenenti a vari settori stia prendendo in considerazione la possibilità di introdurre l’idrogeno a basse emissioni di carbonio in sostituzione di sistemi dall’elevata carbon intensity.

È quanto emerge da un nuovo report “Low-Carbon Hydrogen – A Path to a Greener Future” di Capgemini, che rivela come In media, le aziende del settore Energy and Utilities (E&U) stimano che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio possa soddisfare il 18% del consumo totale di energia entro il 2050, e stanno inoltre allocando risorse lungo tutta la catena del valore dell’idrogeno, in particolare nello sviluppo di infrastrutture dedicate e in elettrolizzatori e celle a combustibile più vantaggiose.

Il report evidenzia che la maggior parte delle organizzazioni ritiene che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di sostenibilità a lungo termine. Il 63% delle organizzazioni del settore E&U reputa l’idrogeno a basse emissioni di carbonio fondamentale per la decarbonizzazione delle economie, mentre il 62% ritiene che possa aiutare i governi a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a favorire l’indipendenza energetica. Secondo le aziende intervistate, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio potrebbe coprire fino al 55% del mix entro il 2050.

In media, le organizzazioni del comparto destineranno lo 0,4% dei ricavi annuali totali all’idrogeno a basse emissioni di carbonio entro il 2030, in particolare per il trasporto e la distribuzione dell’energia derivante dall’idrogeno (53%), per la produzione (52%) e per le attività di ricerca e sviluppo (45%).

Gli investimenti nell’idrogeno a basse emissioni sono in crescita in tutti i settori

Negli ultimi tre anni la domanda di idrogeno è aumentata di oltre il 10% in tutti i settori e le aree geografiche. Si stima che questa domanda continuerà a crescere, soprattutto nelle applicazioni tradizionali dell’idrogeno, come quelle della raffinazione del petrolio, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti: il 94% delle organizzazioni operanti nel settore della raffinazione petrolifera prevede infatti un impatto significativo per la propria industry entro il 2030, così come l’83% delle aziende del settore chimico e dei fertilizzanti.

Nuove applicazioni nell’ambito dei mezzi di trasporto pesanti, dell’aviazione e del trasporto marittimo incrementeranno inoltre la domanda di idrogeno. Anche se lo sviluppo di queste applicazioni potrebbe richiedere più tempo, il report ha evidenziato che le organizzazioni hanno una visione ottimistica sul loro potenziale e stanno esplorando modelli di business innovativi e strategie di riduzione dei costi per contribuire alla loro scalabilità. Tuttavia, il vero potenziale è racchiuso nei settori in cui l’elettrificazione è una scelta obbligata e i casi d’uso possono essere sviluppati nel breve periodo grazie a volumi localizzati. Ad esempio, quasi tre quarti (71%) delle organizzazioni del comparto E&U ritengono che l’idrogeno a basse emissioni sia una soluzione praticabile per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili intermittenti, in quanto può funzionare come una batteria e contribuire a rendere l’energia rinnovabile, proveniente ad esempio da fonti eoliche o solari, disponibile per un numero sempre maggiore di applicazioni.

Le sfide legate alla produzione, all’ingegneria e alle infrastrutture persistono

Nonostante la domanda di idrogeno a basse emissioni di carbonio stia registrando un aumento in tutti i settori, le sfide legate alla produzione di idrogeno sono ben note e i metodi attuali non sono efficaci né dal punto di vista dei costi né dell’impatto ambientale. L’entità degli investimenti necessari e la conseguente esigenza di far aumentare contemporaneamente la domanda e l’offerta di idrogeno richiederanno la creazione di partnership ed ecosistemi, una maggiore collaborazione tra i player dell’idrogeno storici ed emergenti, nonché lo sviluppo di un mercato trasparente e aperto.

Mentre la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio deve far fronte alle sfide legate all’approvvigionamento di energia elettrica a basse emissioni e ai costi elevati degli elettrolizzatori, le aziende del settore E&U si dimostrano ottimiste nei confronti dell’idrogeno a basse emissioni: quasi la metà (49%) stima infatti che il suo costo diminuirà progressivamente entro il 2040.

Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni è ancora nella fase di proof-of-concept o pilota per quanto riguarda l’idrogeno. Solo l’11% delle organizzazioni del comparto E&U e il 7% di quelle che si rivolgono direttamente agli utenti finali presentano progetti di idrogeno a basse emissioni di carbonio pienamente integrati nel loro mercato. Per far sì che la vendita e la diffusione dell’idrogeno a basse emissioni venga portata su larga scala, oltre ai costi e alle sfide energetiche è necessario affrontare anche tematiche di tipo ingegneristico e infrastrutturale.

Il report ha inoltre evidenziato che le organizzazioni di diversi settori si trovano ad affrontare problemi di carattere settoriale. Ad esempio, il 65% delle organizzazioni che operano nel campo del trasporto pesante indica l’aumento della produzione di celle a combustibile a idrogeno come la principale sfida a livello infrastrutturale e ingegneristico. Nel settore dell’aviazione, il 58% degli intervistati ritiene che sia necessario apportare modifiche alla progettazione degli aeromobili per poter utilizzare l’idrogeno a basse emissioni come combustibile. Al contempo, il 72% degli intervistati appartenenti all’industria siderurgica sostiene che la produzione di acciaio a idrogeno su larga scala richiederà un significativo upgrade dell’infrastruttura.

Secondo il 60% delle organizzazioni, oltre ai costi, alle infrastrutture e alle problematiche ingegneristiche, anche la mancanza di competenze e di esperienza costituisce una delle principali sfide alla scalabilità delle tecnologie a idrogeno. La carenza di competenze è evidente soprattutto per le organizzazioni che si rivolgono agli utenti finali in Spagna (70%) e per le aziende del comparto E&U in Giappone (65%), Francia e Australia (63% ciascuna).

