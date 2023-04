L’energia rinnovabile: quali sono le opzioni disponibili

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale e del riscaldamento globale sta spingendo sempre più persone a optare per le fonti di energia sostenibile per i propri consumi energetici. Grazie a emissioni di gas serra azzerate o quasi, le fonti di energia rinnovabili risultano pulite e rispettose dell’ambiente.

Inoltre, grazie al fatto che si tratta di fonti di energia che si rinnovano in modo spontaneo, non ci si deve preoccupare del loro esaurimento o investire nella loro rigenerazione. Le migliori tariffe del Mercato Libero, facilmente identificabili tramite il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it, permettono di utilizzare energia elettrica prodotta da fonti al 100% rinnovabili e gas naturale con emissioni compensate.

Il settore energetico sfrutta diverse opzioni produrre energia rinnovabile:

Quali sono le fonti di energia rinnovabile

Quando si parla di fonti di energia rinnovabile si fa riferimento a tutte le fonti che permettono di produrre energia da risorse inesauribili disponibili in natura.

Alcune di queste fonti di energia, come quella idroelettrica, solare o quella fotovoltaica, già da tempo contribuiscono al mix energetico di diversi Paesi nel mondo. Altre fonti di energia, come quella prodotta tramite la forza del vento, delle onde o delle maree, hanno un peso inferiore ma sono comunque ottime soluzioni per produrre energia in maniera pulita.

Oltre a essere sostenibili e a non presentare problemi di disponibilità, le fonti di energia rinnovabili risultano anche economiche, dal momento che permettono di ottenere energia con investimenti economici più contenuti e a prezzi inferiori rispetto a quelli necessari a ottenere energia da fonti fossili.

Probabilmente il principale vantaggio che deriva dall’uso di fonti rinnovabili è di tipo ambientale. Poter produrre energia senza emettere gas serra riduce l’inquinamento e rallenta il preoccupante processo di riscaldamento globale in atto.

In Italia le fonti di energia rinnovabili sono una risorsa sempre più importante. Secondo Terna, nel 2021 nel loro insieme, le fonti di energia rinnovabili hanno garantito infatti la generazione del 41% dell’energia elettrica prodotta in Italia.

Quali opzioni considerare per risparmiare sulle bollette

Chi intende sfruttare le fonti di energia rinnovabile per abbassare i costi delle proprie bollette ha diverse alternative a disposizione. In particolare, ci sono almeno tre strade da poter intraprendere:

Installare un impianto solare o fotovoltaico a uso privato;

a uso privato; Installare una caldaia a biomassa ;

; Scegliere una delle offerte per l’energia elettrica green.

Il risparmio per chi sceglie di installare un impianto solare, destinato alla produzione di acqua calda sanitaria, o di un impianto fotovoltaico, destinato alla produzione di energia elettrica, può essere notevole. A seconda della superficie occupata dall’impianto e dall’irraggiamento solare della zona, si può arrivare non solo ad azzerare i costi in bolletta, ma anche a guadagnare dall’immissione in rete del surplus di energia prodotto.

Questa opzione può essere la soluzione ideale per chi vive in un edificio indipendente e ha la possibilità di installare l’impianto sul tetto o a terra. Per ridurre i costi della bolletta del gas e poter riscaldare la casa e l’acqua sanitaria a costi più bassi si può optare per una caldaia a biomassa. In questo caso, anziché bruciare il metano (un gas di origine fossile), si bruciano scarti di produzione animale o vegetale. Il calore prodotto dalla combustione viene utilizzato per riscaldare l’ambiente e l’acqua, permettendo di risparmiare anche più del 50% rispetto alla spesa prevista per un consumo equivalente di metano.

Chi non ha l’opportunità di installare un impianto solare o fotovoltaico ma vuole comunque ridurre il peso sull’ambiente dei propri consumi può prendere in considerazione le tariffe green per l’energia elettrica. Sono diversi i fornitori di energia che permettono di sottoscrivere un’offerta di questo tipo. L’energia green prodotta dai fornitori viene certificata e immessa in rete. Chi sottoscrive una tariffa di questo tipo contribuisce quindi alla produzione di energia verde.

Il risparmio in bolletta che deriva dalla scelta di questo tipo di tariffa è inferiore rispetto a quello garantito da soluzioni alternative che consentono di sfruttare in modo più diretto i vantaggi delle energie rinnovabili, ma rimane comunque un’ottima soluzione per chi vuole contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti.