Sos Energia. Finestre solari, come funzionano e quanto costano

Tra le soluzioni che possono essere adottate per il risparmio di energia elettrica troviamo le finestre fotovoltaiche, che rappresentano un’occasione concreta per ridurre le spese energetiche.

Rubrica settimanale Sos Energia , frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe . Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui .

La possibilità di sfruttare l’energia irradiata dal sole per produrre autonomamente energia elettrica rappresenta una concreta occasione di risparmio, soprattutto a lungo termine, ed una scelta senza dubbio eco-sostenibile. Tra le soluzioni che possono essere adottate per questo tipo di soluzione troviamo le finestre fotovoltaiche, note anche con il nome di finestre solari, che rappresentano un’occasione concreta per ridurre le spese energetiche.

Ricordiamo che per abbassare l’importo della bolletta dell’energia elettrica è possibile anche valutare l’attivazione di una delle tariffe più convenienti attualmente disponibili sul mercato libero dell’energia. E’ possibile individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte energia elettrica da cui si potrà procedere anche all’attivazione stessa della tariffa prescelta.

Torniamo alle finestre fotovoltaiche. Dal punto di vista estetico, queste strutture possono essere considerate come delle vere e proprie lastre di vetro. Si tratta, in realtà, di due lastre di vetro tra le quali viene applicato un gel di silicio amorfo che ha il compito di “catturare” l’energia irradiata dal sole. I vetri delle finestre fotovoltaiche possono essere sia trasparenti che semi-trasparenti o colorati al fine di adattarsi al meglio alle varie esigenze architettoniche del luogo dove saranno installati.

Chiaramente, la possibilità di installare le finestre fotovoltaiche in qualsiasi punto di un’abitazione in cui vi sia una finestra rappresenta, senza dubbio, il principale punto di forza di questi dispositivi. Grazie alle finestre fotovoltaiche, anche chi non ha la superficie sufficiente per installare i classici pannelli fotovoltaici potrà produrre energia elettrica sfruttando il sole.

E’ chiaro che il principale vantaggio delle finestre fotovoltaiche rappresenta anche il principale svantaggio. Le finestre non possono essere orientate nel modo migliore, al fine di massimizzare il rendimento e quindi produrre più energia elettrica possibile, e sono vincolate ad occupare lo spazio destinato alle finestre con un angolo di 90 gradi rispetto al pavimento. L’energia prodotta da queste finestre, quindi, è limitata, a parità di superficie, rispetto all’energia prodotta da un pannello fotovoltaico che viene orientato nel modo giusto e con l’inclinazione migliore.

A rendere vantaggiose queste soluzioni è il costo. Una finestra fotovoltaica può costare circa 2 euro a watt contro i 5 euro a watt che caratterizzano il modulo fotovoltaico. In media, è possibile ammortizzare il costo dell’installazione di tali finestre in circa 5 anni.