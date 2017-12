Per risparmiare sul costo delle bollette è possibile sfruttare diverse opzioni. Uno di questi è rapprese è rappresentato dalla possibilità di eliminare completamente le bollette cartacee per pagare l’importo delle bollette passando al digitale.

Per risparmiare sul costo delle bollette, in particolare per le bollette di energia elettrica e gas, è possibile sfruttare diverse opzioni. Uno degli aspetti da valutare con attenzione è rappresentato dalla possibilità di eliminare completamente le bollette cartacee ed i bollettini postali per pagare l’importo delle bollette stesse passando, completamente, al digitale ed ai pagamenti automatizzati, attivando la domiciliazione bancaria.

Ricordiamo, inoltre, che per risparmiare sugli importi delle bollette il primo passaggio da compiere è rappresentato dalla scelta della tariffa più conveniente in relazione a quelle che sono le proprie esigenze ed i consumi. Tramite il comparatore di SosTariffe.it per energia elettrica, ad esempio, sarà possibile individuare, in pochi minuti, la tariffa per l’energia elettrica a casa più conveniente che, se attivata, permetterà di ridurre drasticamente l’importo della bolletta.

Per quanto riguarda le bollette cartacee, invece, è importante sottolineare che il solo invio della bolletta a casa tramite posta comporta una spesa extra per l’utente pari, di solito, a 2 Euro. A conti fatti, chi ha una fatturazione bimestrale pagherà 12 Euro all’anno in più mentre chi ha una fatturazione mensile pagherà ben 24 Euro in più. Al costo delle bollette va poi ad aggiungersi il costo del bollettino con cui saldare la bolletta stessa. Anche in questo caso ci troviamo di fronte, di solito, ad altri 2 Euro di costo extra, per ogni bolletta.

Passare alla bolletta online, inviata dall’operatore direttamente via e-mail o consultabile tramite l’area utente del sito del provider, permette di eliminare il fastidio ed i costi extra della bolletta cartacea. Allo stesso modo, attivando la domiciliazione bancaria dell’utenza si andranno ad eliminare i costi extra per pagare le bollette e tutti i fastidi legati al dover recarsi presso un punto abilitato per effettuare il pagamento.

Ogni operatore presenta un sistema differente per poter attivare la bolletta online. Per questo motivo è opportuno contattare il servizio clienti per richiedere tutte le informazioni in merito alla possibilità di sfruttare tale possibilità che, come visto, offre tanti vantaggi all’utente che può, nello stesso, risparmiare e semplificarsi la vita in modo immediato.