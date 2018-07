Rubrica settimanale Sos Energia , frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe . Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui .

Durante i mesi estivi, il condizionatore è, senza dubbio, uno dei dispositivi più utilizzati in casa. Si tratta di un elettrodomestico essenziale, per molti, per poter combattere in modo efficace il caldo che, soprattutto tra luglio ed agosto, tende a raggiungere dei picchi davvero intensi.

Il condizionatore comporta, in ogni caso, un netto incremento dei consumi di energia elettrica in casa durante i mesi estivi e, di conseguenza, porta con sé una crescita sostanziale della bolletta energetica. Al fine combattere il caldo senza dover poi fare i conti con bollette molto salate, è opportuno utilizzare il condizionatore in modo corretto.

Di seguito vedremo alcuni trucchi che, se applicati nella vita quotidiana, permetteranno di ridurre al minimo i consumi di energia elettrica legati al condizionatore che, quindi, potrà essere utilizzato per tutto il tempo necessario senza correre il rischio di dover fare i conti con bollette molto salate.

Prima di procedere con l’illustrazione di alcuni trucchi su come utilizzare il condizionatore in casa, sottolineiamol’importanza di scegliere la tariffa per l’energia elettrica più conveniente. Individuando la migliore soluzione tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce, infatti, si avrà la possibilità di ridurre al minimo l’importo della bolletta elettrica e, di conseguenza, si avrà maggiore libertà nell’utilizzo del condizionatore.

Il primo aspetto da tenere in forte considerazione per quanto riguarda l’utilizzo del condizionatore è rappresentato dalla scelta corretta del modello da acquistare. E’, infatti, fondamentale scegliere modelli ad elevata efficienza energetica. Un’attenta scelta, infatti, permetterà di ridurre, di molto, la spesa energetica soprattutto quando in casa vengono installati più condizionatori.

Scegliendo di acquistare un condizionatore ad elevata efficienza energetica, infatti, si potrà ridurre sino al 30% l’impatto che questo dispositivo ha sulla bolletta dell’energia nel corso dei mesi estivi. Di conseguenza, è chiaro che il risparmio garantito da una scelta attenta del condizionatore sarà davvero elevato.

Un’altra soluzione da tenere ben presente a momento dell’utilizzo del condizionatore è la possibilità di alternare l’utilizzo del dispositivo con un ventilatore, soprattutto se si ha a disposizione un ventilatore da soffitto. I ventilatori consumano molta meno energia ma possono contribuire a ridurre la temperatura percepita in casa.

Valutare la possibilità di alternare, durante la giornata, il condizionatore e i ventilatori permetterà di ridurre l’impatto del condizionatore stesso sulla bolletta senza dover per questo rinunciare ad una casa fresca durante tutte le ore del giorno. Con un po’ di attenzione, in questo modo, sarà possibile restare sempre al fresco per tutta l’estate senza andare ad incrementare troppo il consumo energetico.

Tra i trucchi da seguire per un corretto funzionamento del condizionatore un ruolo determinate lo gioca la scelta della temperatura. Se la temperatura esterna è di 30 gradi, infatti, portare la temperatura di casa sino a 20 gradi comporterà una spesa di energia elettrica enorme. In linea generale, infatti, si consiglia sempre di impostare una temperatura da raggiungere che non sia inferiore a 6 gradi rispetto alla temperatura dell’aria esterna.

E’ molto importante scegliere con attenzione la temperatura a cui portare gli ambienti di casa, evitando di creare una differenza di temperatura troppo marcata tra l’interno e l’esterno. Per ogni grado di differenza, infatti, i consumi di energia elettrica, in particolare se la casa non è termicamente isolata in modo corretto, tenderanno a crescere in misura davvero considerevole.