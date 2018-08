Sky e Dazn, dove vedere le prime 3 partite e i 20 Top match della Serie A

È stata definita la programmazione televisiva su Sky e Dazn delle prime tre partite di campionato. In più i due assegnatari dei diritti tv della Serie A hanno deciso come dividersi la trasmissione dei 20 Top match.

Per i tifosi delle squadre di Serie A è arrivato il momento di iniziare a compilare l’agenda, a pensare di sottoscrivere abbonamenti e a organizzarsi per vedere le partite in Tv, su Sky e Dazn. Sono stati comunicati gli orari e dove vedere le prime tre partite del campionato, che inizierà il 18 agosto alle 18 con Chievo Verona – Juventus e Torino – Roma su Sky mentre Lazio – Napoli delle 20:30 si potrà guardare su Dazn.

La programmazione televisiva della 1ª, 2ª e 3ª Giornata di Andata della Serie A 2018/2019 e i relativi canali di trasmissione per ogni partita

I 20 Top Match su Sky e Dazn

Sky e Dazn, come prevede il bando, hanno avuto la possibilità di dividersi la trasmissione in diretta anche dei 20 big match della stagione. Ecco la loro scelta avvenuta questa mattina nella sede della Lega di Serie A, con anche gli orari di riserva in caso di partite di coppe europee.

Ricordiamo che gli abbonati Sky hanno la possibilità di acquistare i Ticket per vedere le partite sulla piattaforma Dazn a un prezzo agevolato: ad esempio “il ticket da 1 mese sarà riservato a 7.99€ al mese anziché 9.99€ al mese ai propri clienti Sky da più di un anno”. Questa è la prima offerta che l’emittente ha comunicato, tutte le altre personalizzate per i clienti saranno disponibili “a partire da metà agosto”.

Tutte le informazioni saranno presto disponibili sul sito sky.it, sulla app “Sky Fai da te”, nei punti vendita o tramite il servizio clienti Sky.