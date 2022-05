Serie A, ascolti tv in picchiata: audience -30% nel 2021/22

La stagione di Serie A 2021/22 si è chiusa con un crollo della audience tv. Una flessione del 30%, la peggiore degli ultimi anni nel primo travagliato anno dell’era Dazn.

Secondo i dati riportati da ItaliaOggi, in base alle rilevazioni Auditel, le uniche valide secondo Agcom, 169,6 milioni di telespettatori complessivi hanno seguito gli incontri del massimo campionato italiano, rispetto ai quasi 242 milioni della stagione 2020/21, ovvero il 29,9% in meno. Un disastro.

Stagione incerta, ma la suspense non spinge la audience

E dire che la stagione è stata incerta fino all’ultimo, sia per la lotta scudetto sia per quella all’Europa e anche la salvezza. Eppure, i telespettatori sono stati latitanti, in attesa che entri in vigore il nuovo metodo di rilevazione degli spettatori che includa anche smartphone e tablet.

Nel dettaglio, Sky ha ottenuto audience simili a quelle di DAZN dell’anno scorso (quando c’erano i canali tv DAZN su Sky), con 46,1 milioni di telespettatori rispetto ai 47,9 milioni di DAZN nel 2020/21, mentre le performance della piattaforma di sport in streaming in stagione sono state molto inferiori rispetto a quelle di Sky l’anno precedente: 123,4 milioni di DAZN contro i 194 milioni Sky nel 2020/21.

Nei dati Auditel (vedi tabella sotto) sono compresi anche gli ascolti su smart tv, ma sfuggono invece tutti quelli di DAZN su altri device, che la società non fa misurare da Auditel o Audiweb (che sarebbero dei Jic) ma da Nielsen. Questa la classifica, dalla squadra più seguita a quella meno vista del campionato:

SQUADRA SERIE A 21/22 PARTITE SKY Juventus 32.991.758 8 Milan 32.123.481 14 Inter 31.295.168 11 Napoli 21.670.924 3 Roma 19.816.594 3 Atalanta 17.375.464 15 Lazio 16.745.045 13 Fiorentina 15.661.919 18 Cagliari 13.276.201 16 Torino 12.513.774 12 Bologna 12.256.938 15 Genoa 12.022.273 14 Sampdoria 11.804.944 13 Venezia 11.368.823 14 Sassuolo 10.983.194 11 Udinese 10.541.544 11 Salernitana 10.519.056 10 Verona 10.410.346 8 Empoli 9.403.011 9 Spezia 8.874.394 10 Totale Sky 46.173.711 Totale DAZN 123.451.809 TOTALE 169.625.520 Spettatori Serie A 2021/22

Le squadre più penalizzate nel cambio di distribuzione dei match sono state il Napoli (-38,4% di ascolti rispetto alla stagione 2020/21), la Juventus (-38%) e la Roma (-30,7%), mentre Milan (-23%) e Inter (-18%) hanno contenuto i danni perché in programmazione più spesso anche sui canali Sky.