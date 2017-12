Ott e Vod continuano a trainare la crescita del video advertising

Continua la crescita del video advertising nel terzo trimestre del 2017, alimentato dal persistente aumento dei dispositivi Ott e dei set-top-box per il video on demand.

Continua la crescita del video advertising nel terzo trimestre del 2017, alimentato dal persistente aumento dei dispositivi Ott e dei set-top-box per il video on demand. Secondo i dati di FreeWheel sulla monetizzazione dei video nel terzo trimestre del 2017, le ad views in Europa sono cresciute del 31%, con un incremento del 35% di quelle relative ai video.

Le ad views sono cresciute su entrambmi i tipi di device sia negli Usa sia in Europa nel terzo trimestre.

Le pubblicità digitali inserite nei set top box del video on demand sono aumentate del 190% in un anno in Europa, mentre gli OTT hanno visto una crescita del 44% – a fronte della crescita del 32% nel secondo trimestre – e ora rappresenta un quarto delle ad views complessive.

Questo trend evidenzia il costante spostamento dei consumatori verso la fruizione di contenuti premium, sistemi di fruizione di alta qualità per i quali il salotto di casa diventa sempre più il fulcro, secondo quanto riportato dal report.

Negli Usa il 49% delle ad views complessive arriva da Ott e set top box per video on demand, mentre la fruzione di video da desktop continua a diminuire, in calo dal 37% nel 2016 al 28% del 2017.

L’are amggiore di monetizzazione in Europa è arrivata nel terzo trimestre dell’anno dalle clip di contenuti, in aumento dal 77%. Il che mostra l’alto potenziale di crescita di contenuti brevi, massimo cinque minuti ma anche meno, da sfruttare come gateway per offerte di library più ampie.

Il report evidenzia poi un leggero calo della monetizzazione di contenuti live in Europa nel terzo trimestre 2017, nonstante l’incremento del 14% rispetto all’anno precedente.

Un fenomeno legato all’aumento della monetizzazione di format più lunghi costruiti intorno a show di entertainment, fattore chiave delle visualizzazioni nel terzo trimestre.

Anche la durata della pubblicità è diminuita nel terzo trimestre del 2017 in Europa. L’obiettivo degli editori è trovare il giusto mezzo fra monetizzazone e user experience e per questo la media delle pubblicità è diminuita a 4,2, per un totlae di 76 secondi per un episodio intero on demand, a fronte di 5,2 pubblicità della durata media di 106 secondi nel 2016.

Episodi interi e live streaming rappresentano l’80% delle ad views di video premium negli Usa. News, sport e entertainment continuano ad essere i principali driver di crescita della monetizzazione del live streaming.