Secondo un nuovo rapporto di Omdia, le società di telecomunicazioni trarranno vantaggio se riorienteranno la loro attenzione verso servizi digitali in rapida crescita.

Si prevede che il mercato dei servizi digitali per i consumatori raggiungerà mezzo trilione di dollari USA entro il 2027.

Tuttavia, gli operatori non saranno in grado di cogliere le opportunità da soli di fronte alla concorrenza degli hyperscaler, avverte un analista di Omdia.

Le telco son avvertite

Faranno meglio ha creare delle alleanze con gli hyperscalers se vorranno sfruttare le opportunità nel crescente mercato dei servizi digitali nel segmento consumer, stimato in circa 513 miliardi di dollari nel 2027 secondo una ricerca di Omdia.

Nel report che si chiama ‘Quantifying the Consumer Telco Opportunity – 2023’ la società di analisi Omdia ha stimato che le categorie non tradizionali, come il digital gaming, online video, app di messaggistica, servizi per smart home services e musica digitale cresceranno ad un tasso medio annuo fra il 55 e il 21% nei prossimi 5 anni.

Mentre si prevede che questi mercati avranno ancora un valore inferiore rispetto ai servizi di telecomunicazione consolidati come i dati mobili, la banda larga fissa e la pay TV, si prevede che questi cinque mercati valgano un totale di 513 miliardi di dollari entro il 2027, con la quota maggiore costituita da gaming e video online.

Potenziale eHealth

Inoltre, un forte potenziale futuro per gli operatori può arrivare dall’eHealth e dai servizi finanziari. Diverse telco hanno già cominciato ad investire in questi settori, come ad esempio la sudafricana Vodacom come ad esempio VodaPay, una app di pagamenti digitali che ha portato un incremento del 30,6% dei ricavi da servizi finanziari in tre mesi.

Accanto a mercato dove le telco hanno già investito, come la TV online e il video entertainment, ci sono altri ambiti in forte crescita che gli operatori possono esplorare anche se la concorrenza degli hyperscalers come Google, Amazon, Meta e Apple è alta. Per gli analisti, la concorrenza con questi attori non è realistica per le telco, che faranno bene invece a siglare delle alleanze per rafforzare servizi e brand.

Il rapporto di Omdia e le relative raccomandazioni sono tutt’altro che inaspettate. Solo due giorni fa, il gigante delle telecomunicazioni del Medio Oriente e& ha accettato di spendere 400 milioni di dollari per una partecipazione di maggioranza in Careem Super App per fornire servizi digitali, tra cui consegna di cibo e generi alimentari, offerte fintech e un portafoglio digitale tra molti altri

In un’altra mossa recente, l’operatore britannico BT ha ampliato la sua partnership con l’hyperscaler Amazon Web Services (AWS) per sbloccare un potenziale di 500 milioni di dollari di entrate dalla connettività e dalle soluzioni digitali, tra cui l’Internet of Things (IoT) e l’edge computing 5G.

E nel 2022, Telefónica, con sede in Spagna, ha registrato un aumento del fatturato del 57% su base annua per la sua attività digitale, Telefónica Tech, che si concentra su sicurezza informatica, IoT e big data, nonché servizi cloud.