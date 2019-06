Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Le fonti di energia rinnovabile ricoprono un ruolo sempre più importante nel sistema energetico nazionale contribuendo, in misura determinate, alla produzione di energia elettrica in Italia. La crescita dell’utilizzo delle fonti rinnovabili rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese che, continuando ad aumentare l’utilizzo di queste fonti, ha la possibilità di avvicinarsi, sempre di più, all’indipendenza energetica contribuendo alla riduzione delle emissioni nocive in atmosfera.

Sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è possibile anche con un’oculata scelta della tariffa energetica da attivare per la fornitura di elettricità per la propria casa. Alcune aziende presenti sul mercato libero dell’energia, infatti, garantiscono una fornitura di “Energia Verde” ovvero energia elettrica che viene prodotta esclusivamente utilizzando fonti rinnovabili.

Come mostra il comparatore di SosTariffe.it per offerte energia verde, le soluzioni per attivare una fornitura di elettricità con la certezza che tale energia venga prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili sono numerose ed offrono anche la possibilità di ottenere un risparmio considerevole rispetto al mercato tutelato. Con un’attenta scelta della tariffa, quindi, sarà possibile risparmiare e contribuire allo sfruttando delle fonti di energia rinnovabile.

Tra le migliori soluzioni per chi cerca una tariffa che garantisca una fornitura di energia verde troviamo Next Energy Luce di Sorgenia. L’operatore, da tempo, è una delle aziende leader nel supporto alla crescita delle energie rinnovabili e questa tariffa ne è la dimostrazione. Next Energy Luce offre la possibilità di sfruttare elettricità prodotta al 100% da fonti rinnovabili e garantisce un risparmio considerevole in bolletta.

Questa tariffa, grazie ad un prezzo dell’energia pari a 0.05221 €/kWh e fisso per i primi 12 mesi di sottoscrizione, permette ad un cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh) di risparmiare quasi 60 Euro all’anno rispetto ad una tariffa del mercato tutelato. Da notare, inoltre, che Sorgenia offre diversi bonus aggiuntivi per i suoi nuovi clienti a partire da buoni sconto con partner selezionati e dalla possibilità di ottenere sconti in bolletta invitando altri amici a passare a Sorgenia.

Tra le aziende che propongono tariffe con energia verde troviamo anche Energia 3.0 Light di Engie. Si tratta di una tariffa monoraria che presenta un prezzo dell’energia pari a 0.04490 €/kWh. Questo prezzo è fisso e bloccato per i primi 24 mesi di sottoscrizione garantendo al cliente la possibilità di risparmiare nel lungo periodo, utilizzando solo energia verde, e proteggendolo da eventuali rincari tariffari futuri. Con la tariffa di Engie è possibile risparmiare circa 55 Euro, sempre considerando il profilo di cliente “tipo” illustrato in precedenza, rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Tra i fornitori presenti sul mercato libero dell’energia che garantiscono la possibilità di attivare tariffe che includano la fornitura di energia verde troviamo anche Iberdrola. In questo caso, la tariffa da attivare si chiama ECOCLICK PROMO e prevede un costo dell’energia elettrica pari a 0.05500 €/kWh. Il prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Per i nuovi clienti, inoltre, è previsto uno sconto extra di 25 Euro sulla prima bolletta. Scegliendo la tariffa di Iberdrola, si potrà risparmiare circa 45 Euro all’anno rispetto ad una tariffa del mercato tutelato avendo, inoltre, l’assicurazione di poter sfruttare in casa elettricità prodotta da sole fonti rinnovabili.