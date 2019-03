Energia e gas in aumento? Ecco le tariffe più economiche della Maggior Tutela

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Risparmiare sulle bollette energetiche è possibile. Con i prezzi di gas e luce per i clienti in regime di Maggior Tutela in costante aumento (a fine mese è in programma un nuovo aggiornamento tariffario dell’Arera), le tariffe del Mercato Libero dell’energia diventano sempre più convenienti garantendo alle famiglie italiane la possibilità di risparmiare, cifre anche molto significative, ogni anno.

Per ridurre al minimo i costi delle bollette energetiche diventa, quindi, essenziale individuare le tariffe più economiche e vantaggiose, tra le tante disponibili sul Mercato Libero, in relazione alle proprie esigenze e, soprattutto, al proprio profilo di consumi. La scelta delle tariffe più economiche può avvenire, facilmente, sfruttando uno strumento di comparazione online.

Consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas sarà facile, noto oppure stimato con un semplice strumento ad hoc, ottenere informazioni precise sulle opportunità di risparmio sulle bollette. Dal comparatore è anche possibile procedere con l’attivazione online delle tariffe più economiche individuate, velocizzando al massimo i tempi e minimizzando da subito i costi delle bollette.

Ricordiamo che le attivazioni di offerte del Mercato Libero non comportano costi aggiuntivi e, come previsto dalla normativa, non sono previste interruzioni della fornitura durante il passaggio dal mercato tutela o durante il passaggio tra due tariffe differenti del Mercato Libero. Tutto il processo è automatico e gestito dal distributore e dal venditore dell’energia.

Con una veloce ricerca è possibile ottenere precise informazioni sulle opportunità di risparmio. Ad esempio, per quanto riguarda l’energia elettrica, con un consumo annuo di 2900 kWh (ripartito per il 40% in fascia F1 e per il 60% in F2/F3) sarà possibile risparmiare sino a 135 Euro all’anno.

Aumentando il consumo annuo a 4300 kWh (un profilo di consumo che rispecchia una famiglia numerosa che utilizza il condizionatore per rinfrescare casa d’estate oltre ai principali elettrodomestici), il risparmio annuale garantito dalle migliori tariffe del Mercato Libero dell’energia sale sino a 206 Euro.

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, fissando un consumo annuo di 1410 m³ (un profilo di consumo che rispecchia il caso di una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di medie dimensioni con riscaldamento autonomo), le migliori tariffe del Mercato Libero garantiscono un risparmio annuale di circa 179 Euro.

Una famiglia numerosa, caratterizzata ad esempio da un consumo annuo pari a 1690 m³, può risparmiare oltre 215 Euro all’anno sulle bollette del gas scegliendo la tariffa più vantaggiosa tra le tante opzioni presenti sul mercato.

Come evidente dall’analisi dei numeri, le opportunità di risparmio sono considerevoli. Restando al caso di un consumo di elettricità di 2900 kWh all’anno e di un consumo di gas naturale di 1410 m³ è possibile ottenere un risparmio annuale superiore ai 300 Euro sulle bollette dell’energia.

E’ importante, inoltre, sottolineare che le offerte del Mercato libero presentano un prezzo dell’energia bloccato per almeno 1 anno. In alcuni casi, il prezzo è bloccato per 2 anni. L’opzione del prezzo bloccato rappresenta una risorsa in più per risparmiare nel lungo periodo. I recenti aggiornamenti tariffari dell’Arera, che influenzano direttamente i prezzi del mercato tutelato, hanno evidenziato un costante incremento dei costi di luce e gas. Optare per una tariffa a prezzo bloccato, quindi, si rivela un’ottima scelta per risparmiare sulle bollette sia nel breve