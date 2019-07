Bollette luce e gas estate 2019: cosa aumenta o dove si risparmia

Come confermato dall’Autorità per l’energia, dal 1° luglio, per i clienti in tutela, si registra un incremento del +1,9% del prezzo dell’elettricità ed un calo del -6.9% del prezzo del gas naturale.

Con l’inizio del mese di luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo aggiornamento tariffario comunicato sul finire di giugno da ARERA. Come confermato dall’Autorità per l’energia, dal 1° luglio, per i clienti in tutela, si registra un incremento del +1,9% del prezzo dell’elettricità ed un calo del -6.9% del prezzo del gas naturale.

Questo nuovo aggiornamento va ad influenzare notevolmente l’intero mercato energetico italiano soprattutto per via del nuovo aumento dei prezzi dell’energia elettrica che potrebbe avere un effetto notevole sulle bollette dei consumatori italiani. Durante i mesi estivi, infatti, chi utilizza uno o più condizionatori in casa registra un netto incremento dei consumi di elettricità. Questo nuovo aumento di prezzo, quindi, contribuirà in misura significativa a rendere le bollette ancora più salate.

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, il calo, comunque molto significativo, del prezzo della materia prima avrà un impatto minore sulle bollette estive dei consumatori in tutela. Per i prossimi mesi, infatti, il consumo di gas sarà abbastanza contenuto e, quindi, il taglio percentuale del 6.9% del prezzo si tradurrà in un risparmio tutto sommato limitato.

Secondo l’analisi di ARERA, dopo l’aggiornamento tariffario di luglio, un cliente “tipo” (consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui) nel corso del cosiddetto anno scorrevole (ottobre 2018 – settembre 2019) registrerà, al lordo delle tasse, una spesa pari a 566 Euro per l’energia elettrica e di 1.150 Euro per il gas naturale.

Considerando, quindi, questo nuovo incremento dei prezzi dell’energia elettrica ed il calo, poco significativo per i mesi estivi ma comunque importante in vista dell’autunno, del prezzo del gas i consumatori italiani hanno diverse opzioni per dare un taglio alle bollette.

A parità di consumi, ovvero senza tentare di contenere il consumo di luce e gas a casa, la strada più vantaggiosa per poter risparmiare sulle bollette è rappresentata dall’opportunità di attivare una delle migliori offerte del mercato libero dell’energia. Tramite il comparatore di SosTarife.it per offerte luce ed offerte gas è, infatti, possibile scegliere con precisione quali tariffe attivare per minimizzare le bollette energetiche senza andare a ridurre i consumi.

Ad oggi, dopo l’ultimo aggiornamento tariffario per i clienti in tutela di luglio, un cliente che sceglie di passare al mercato libero dell’energia sia con la fornitura di elettricità che con la fornitura di gas naturale può risparmiare in un anno quasi 200 Euro (il risparmio si intende per le condizioni di cliente “tipo” indicate in precedenza e può aumentare per gli utenti che hanno un consumo energetico maggiore).

Ricordiamo che il passaggio al mercato libero dal mercato tutelato è completamente gratuito e può essere completato online, in pochi minuti. Chi passa alle offerte del mercato libero non dovrà cambiare il contatore. Tutto il processo di passaggio sarà gestito direttamente dal fornitore d’energia e non sono previste interruzioni di alcun tipo della fornitura energetica.

Il primo aggiornamento tariffario per i clienti in tutela verrà comunicato da ARERA sul finire del mese di settembre prossimo ed entrerà in azione a partire dal prossimo 1° ottobre. All’orizzonte, potenzialmente, ci sono nuovi rincari tariffari che, sia nel breve che nel lungo periodo, potrebbero tradursi in un notevole incremento delle bollette.