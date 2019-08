Molte famiglie italiane trascurano non sfruttano le opportunità a disposizione per ridurre l’importo delle bollette che garantirebbero la possibilità di risparmiare diverse decine di Euro ogni mese.

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Con la fine dell’estate sempre più vicina, è necessario prendersi tutto il tempo di cui si ha bisogno per ottimizzare al massimo il bilancio familiare ed evitare sprechi. Una delle principali fonti di spesa per le famiglie italiane è rappresentata dalle utenze domestiche che vanno ad impattare in misura significativa sul bilancio mensile dei consumatori.

Molte famiglie italiane trascurano quest’aspetto e non sfruttano le opportunità a disposizione per ridurre l’importo delle bollette che garantirebbero la possibilità di risparmiare diverse decine di Euro ogni mese. I margini di risparmio annuali sulle utenze domestiche ed, in particolari, sulle bollette energetiche sono notevolissimi.

Scegliendo la migliore offerta luce e la migliore offerta gas del mercato libero, infatti, è possibile ridurre di diverse centinaia di Euro la spesa annuale per le utenze energetiche in casa, senza andare a modificare i propri consumi. Si tratta di un’occasione davvero importante che va sfruttata per massimizzare il risparmio e ridurre al minimo l’impatto delle forniture di luce e gas sulle spese periodiche e più in generale sul bilancio familiare.

Per individuare le migliori offerte luce e gas disponibili sul mercato libero è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it che permette di individuare le migliori tariffe da attivare sulla base di una stima del proprio consumo di elettricità e di gas naturale in casa. Scegliendo le migliori tariffe individuate con la comparazione online sarà possibile ottenere un notevole risparmio sulle bollette energetiche senza andare a ridurre drasticamente i consumi di energia.

Per quantificare le possibilità di risparmio sulle bollette dell’energia elettrica e del gas naturale, in relazione alle attuali tariffe applicate nel mercato tutelato, è necessario fissare un profilo di “cliente tipo” individuando il consumo medio di luce e gas delle famiglie italiane ed andando poi a calcolare il risparmio garantito dall’attivazione delle migliori offerte del mercato libero. Individuiamo un “cliente tipo” caratterizzato da un consumo di energia elettrica annuale pari a 3300 kWh, una potenza impegnata di 3 kW ed una fornitura ad uso domestico per residenti. Per quanto riguarda il gas naturale, invece, ipotizziamo un consumo annuo pari a 1410 m3.

Con queste condizioni, attivando le migliori offerte luce e gas del mercato libero dell’energia sarà possibile ridurre di circa 220 Euro il costo annuale delle bollette energetiche. Tale risparmio si accompagna al fatto che la maggior parte delle offerte luce e gas del mercato libero presenta un prezzo dell’energia bloccato per almeno 12 mesi mentre i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati su base trimestrale e, purtroppo, sono spesso soggetti a rialzi che si traducono in un aumento notevole delle bollette per le famiglie italiane.

Da notare, inoltre, che per i clienti con un consumo annuo maggiore a quello fissato per il “cliente tipo” definito in precedenza passare al mercato libero conviene ancora di più. All’aumentare dei consumi energetici complessivi, infatti, aumenta anche il risparmio annuale garantito dalle migliori offerte del mercato libero.

Bisogna, inoltre, sottolineare che le offerte luce e gas del mercato libero, che garantiscono la possibilità di dare un taglio ai costi delle utenze domestiche, sono attivabili direttamente online e senza alcun costo aggiuntivo. Sfruttando queste offerte, quindi, ottenere un risparmio significativo, nel lungo periodo, sarà molto facile grazie alla possibilità di ridurre di diverse centinaia di Euro la spesa complessiva.