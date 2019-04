Un anno di email marketing in Italia, webinar MailUp il 10 aprile

“Osservatorio Statistico 2019: un anno di Email Marketing in Italia”

10 aprile 2019

Ore 11:30

La scorsa settimana, MailUp ha pubblicato in rete il nuovo Osservatorio Statistico 2019 sull’email marketing in Italia.

Un anno di dati relativi al volume di invii di email da parte di clienti MailUp, di aperture e tasso di click, con numeri, metriche, andamenti e benchmark, in un panorama generale che il Marketing Director di MailUp, Stefano Branduardi, ha definito positivo ed in crescita: “Il quadro complessivo che emerge è quello di un netto miglioramento dell’efficacia delle strategie aziendali, dove tuttavia sussiste un ampio margine di ottimizzazione. L’obiettivo dell’Osservatorio sta proprio qui: far capire ai brand che cosa, nelle loro strategie, funziona e cosa va migliorato”.

Il prossimo 10 aprile, MailUp offre online il nuovo webinar dal titolo “Osservatorio Statistico 2019: un anno di Email Marketing in Italia”, condotto da Cinzia Marini, Business Intelligence Manager di MailUp, e Maria Giulia Ganassini, Communications Manager di MailUp.

Il webinar MailUp si baserà sui dati riportati dall’Osservatorio Statistico 2019 e sull’esame degli oltre 13 miliardi di invii di email, che ci restituiscono una fotografia unica di trend, andamenti e risultati del canale email in Italia, con focus su: