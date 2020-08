MailUp Group è stata inserita, per il terzo anno consecutivo, nella Deloitte Technology Fast 500 EMEA, una delle più autorevoli rassegne per i settori high tech, che premia la capacità delle aziende di combinare crescita del business, tecnologia e innovazione.

Organizzata ogni anno da Deloitte in tre continenti (Nord America, EMEA e Asia-Pacifico), la Technology Fast 500 EMEA è nata per riconoscere gli sforzi e la dedizione delle società che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi quattro anni.

“L’inclusione per la terza volta consecutiva del Gruppo tra i top performers delle società high tech europee conferma il nostro crescente impegno nell’innovazione tecnologica, che ha consentito a MailUp Group di diventare un punto di riferimento nell’ambito delle cloud marketing technologies, servendo oltre 23.000 clienti sia in ambito SME che Enterprise, in oltre 115 Paesi nel mondo”, ha dichiarato Nazzareno Gorni, amministratore delegato e fondatore di MailUp Group.

“La presenza tra le 13 società italiane vincitrici è un ulteriore incentivo a continuare su questa strada – ha aggiunto – proseguendo gli investimenti nonostante il periodo di forte crisi economica globale, e lavorando alla nostra visione di un Gruppo in grado di creare crescita e innovazione tecnologica per clienti e investitori globalmente, attraverso strumenti di marketing e comunicazione etici e facili all’uso, sviluppati con passione da un team internazionale”.

La classifica stilata da Deloitte si basa sul tasso di crescita medio registrato tra il FY15 e il FY18 e include società provenienti da 22 Paesi dell’area EMEA, caratterizzate da un tasso di crescita medio complessivo pari al 1.258% (in aumento rispetto al 969% dell’edizione 2018). Il tasso di crescita individuale delle aziende vincitrici va dal 157% al 39.754%.

In termini di distribuzione geografica, il Regno Unito si riconferma il Paese più rappresentato all’interno della classifica, con 98 aziende, seguito dai Paesi Bassi (70), Germania (47) e Svezia (46).

Per quanto riguarda il settore, a dominare sono ancora le aziende di software (281 su 500); appartengono però al settore Fintech le aziende che ottengono i migliori risultati con il tasso di crescita medio più alto, pari al 2.777%.

Segue l’Italia al 12° posto con 13 aziende, tra cui MailUp Group, che si posiziona al 350° posto della classifica generale e all’8° posto della selezione italiana.