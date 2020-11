Pubblicata la nuova edizione del white paper MailUp dal titolo “Strategie digitali per il banking & finance”, dedicato ad automazione e sicurezza per email e SMS nel settore bancario e finanziario.

Lo studio prende avvio da un trend che si è via via sempre più affermato negli ultimi anni: la prospettiva delle banche si è spostata dal prodotto alle esigenze del cliente, dato che non è più quest’ultimo a recarsi in banca in cerca della soluzione, ma è l’istituto a raggiungere il consumatore con la propria offerta.

Email e SMS Marketing sempre più strategico

“Noi tutti siamo sempre più dipendenti dalle tecnologie e le soluzioni digitali sono sempre più apprezzate in tutti i settori”, ha dichiarato Luca Azzali, General Manager di MailUp.

“Sicuramente questo fenomeno è stato amplificato nel 2020, da quando la pandemia di Coronavirus e il lockdown hanno accelerato la trasformazione digitale su larga scala, facendo rapidamente avvicinare la clientela ai servizi online anche nel settore bancario. Questo trend – ha aggiunto – rende l’Email e SMS Marketing sempre più strategico e importante per instaurare le logiche di customer care e offrire un servizio d’eccellenza.”

Garantire la sicurezza degli invii

Oggi le banche e le società finanziarie possono andare oltre la soluzione generica per ricercare un rapporto one to one, attraverso proposte ritagliate sulle necessità dei singoli clienti, che oggi vogliono poter svolgere qualsiasi attività ovunque si trovino.



A nuovi bisogni corrispondono nuovi strumenti e anche l’Email Marketing per il Banking & Finance ha subito un processo di innovazione.

L’email è un elemento cardine nella relazione azienda-cliente in questo settore: questo canale permette di raggiungere una serie di obiettivi commerciali, informativi e relazionali in modo molto più efficace e con risultati più duraturi rispetto ad altri strumenti di comunicazione.

La versione aggiornata del white paper propone un vero e proprio percorso di apprendimento tra le tecnologie fondamentali che possono garantire la sicurezza degli invii e coltivare la relazione con il cliente nel settore Banking & Finance.

MailUp per il Banking & finance

L’obiettivo è quello di spiegare a banche, istituti, enti finanziari e società di investimento come passare dalla teoria alla pratica e mostrare il potenziale dell’Email e SMS Marketing per migliorare la customer experience, modulando ciascuna campagna sulle caratteristiche di ciascun destinatario.



In particolare, i due grandi temi sviluppati da questo studio sono da una parte l’infrastruttura di invio, cioè la tecnologia che garantisce al brand sicurezza e prevenzione contro le insidie di phishing, spam e ogni altro tipo di abuso da parte di terzi (oltre alla certezza di assicurarsi elevati tassi di recapito per le campagne); dall’altra l’automation: l’insieme di strumenti che consente alle aziende di inviare, programmare e gestire tramite automatismi le campagne email, che siano promozionali, newsletter oppure messaggi transazionali.

Il white paper Strategie digitali per il banking & finance è gratuito, per scaricarlo è sufficiente compilare il form online sul sito di MailUp.