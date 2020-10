Nuovo ebook che descrive come massimizzare, in 5 mosse, il tasso di recapito dei messaggi inviati ai destinatari di una campagna di email marketing. Miscia (MailUp): “In questa Guida abbiamo raccolto le best practice da seguire per garantire una deliverability ottimale”.

Uno dei principali obiettivi di chi ha progettato e messo in atto una campagna di email marketing è far arrivare il proprio messaggio dritto nella casella di posta in arrivo del destinatario. L’inbox è consultata ogni giorno, più volte al giorno, è lì che si concentra l’attenzione della persona.

Tutte le email che non giungono nella casella di posta in arrivo finiscono nello spam, che è come dire finiscono nel cestino, perché non saranno mai lette. Non solo, ogni email che non arriva nella cartella di posta principale dei propri contatti è una potenziale vendita persa.

La Guida di MailUp

Parte da qui la Guida di MailUp alla deliverability, con l’obiettivo di ottimizzare le campagne di email marketing e massimizzare il tasso di recapito delle email che un’azienda invia ai propri utenti (deliverability), in sole 5 azioni.

“La deliverability costituisce da sempre uno degli elementi portanti del DNA di MailUp. Per questo coltiviamo una stretta relazione con i principali provider e le organizzazioni antispam, aderendo ai programmi di feedback loop, rispettando protocolli, autenticazioni e certificazioni”, ha dichiarato Alberto Miscia, Deliverability & Compliance Lead di MailUp.

“In questo ebook abbiamo raccolto le best practice da seguire per garantire una deliverability ottimale – ha aggiunto – impostare una strategia di comunicazione responsabile nei confronti di ogni destinatario e raggiungere il miglior tasso di recapito possibile”.

Ottimizzare la deliverability in 5 passaggi

Le 5 azioni strategiche per ottimizzare la deliverability di una campagna mail ci invitano a fare attenzione ai seguenti punti: