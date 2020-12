Terza uscita per la Collana MailUp Data sulle strategie di email marketing, dedicata interamente al modo migliore di pianificare e realizzare una campagna di riattivazione dei contatti silenti.

L’ebook MailUp sulle campagne di riattivazione

Si tratta del nuovo ebook dal titolo “Strategie di re-engagement”, in cui ci si concentra su quella parte di database composta da utenti definiti inattivi, cioè coloro che nel corso del tempo hanno sospeso ogni forma di interazione con le email che ricevono da un determinato brand.

“Con il nuovo ebook Strategie di re-engagement aggiungiamo un altro tassello alla nostra collana, MailUp Data, che approfondisce gli aspetti più interessanti del mondo dell’Email Marketing”, ha spiegato Luca Azzali, General Manager di MailUp.

“Parlare di riattivazione è particolarmente strategico perché gli utenti inattivi sono il risultato di tempo e denaro profuso dai brand per catturare l’attenzione delle persone: costa di più attirare nuovi clienti rispetto a quelli acquisiti, quindi risvegliare il bacino di contatti inattivi genera un evidente vantaggio economico per le aziende”, ha aggiunto Azzali.

Come costruire una strategia

Il documento consente di esaminare in maniera approfondita i diversi aspetti relativi al tasso di adozione delle campagne di riattivazione ad oggi in Italia, alla loro efficacia in termini di recupero di contatti e alle tipologie di utenti che, per quanto appartenenti alla categoria degli inattivi, dimostrano una maggiore reattività rispetto agli altri.

Tra gli altri elementi chiave individuati da MailUp, troviamo: il testo dell’oggetto, che deve essere mirato, specifico, personalizzato e anche accattivante; l’identificazione degli inattivi e lo studio del loro comportamento; contenuti adatti da veicolare per una riattivazione efficace; costruire flussi di comunicazioni automatiche (o automatismi); monitorare sempre i risultati ottenuti.