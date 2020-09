Andrea Negri

Head of Product & Technology

MailUp

Classe 1979, nasce e cresce a Milano. Dopo gli studi universitari, nel 2006 inizia a lavorare come analista di mercato sul tema della sicurezza dei sistemi informativi, approdando in seguito alla consulenza in ambito IT security.

Tra il 2011 e il 2015 è project manager presso un importante player digitale, dove collabora e stabilisce relazioni con i dipartimenti IT e marketing di realtà italiane quali Pirelli, Barilla, Campari, BPER Banca.

Dal 2015 al 2020 è a Subito.it, inizialmente in veste di Product Owner e successivamente come Product Manager, Product Leader e Head of Product Management.