La pandemia di Covid-19 ha modificato in maniera profonda le stime di crescita di diversi settori economici. Alcuni, come turismo e moda, con un peso notevole sulla nostra bilancia commerciale, hanno subito perdite storiche, altri, invece, come il commercio online, hanno registrato un balzo in avanti strepitoso.

L’emergenza sanitaria, il blocco di molte attività e il distanziamento sociale hanno poi spinto in avanti il processo di transizione digitale, invitando gli utenti da casa a sperimentare nuovi servizi.

È molto probabile, sostengono gli esperti, che il 2020 passerà alla storia come l’anno dell’ecommerce.

Vendere online con email e sms

Il nuovo ebook di MailUp, dal titolo “Vendere online con Email e SMS. Tutto quello che serve per strutturare una strategia digitale per l’e-commerce”, parte proprio da quest’ipotesi non molto lontana dalla realtà: la pandemia ci ha fatto fare quei passi in avanti necessari per modificare definitivamente il nostro comportamento di consumatori e acquirenti “in rete”.

Come scaricare l’ebook “Vendere online con Email e SMS. Tutto quello che serve per strutturare una strategia digitale per l’e-commerce”

Come spiegato nel volume, la transizione digitale ha modificato e migliorato le piattaforme del commercio online, proiettandole in una nuova dimensione.

Le tecnologie

“Gli e-commerce sono strutture digitali complesse – si legge nella presentazione dell’ebbok – che, come gli ecosistemi, funzionano al meglio quando i loro sotto-sistemi (database esterni, CRM, CMS, ERP, sistemi di Business Intelligence, piattaforme di email advertising) sono interconnessi”.

Grazie alle integrazioni e ai connettori, “i dati di un negozio online circolano e si arricchiscono di informazioni di valore sull’utente, permettendo di segmentare e profilare la base di contatti e creare comunicazioni personalizzate e rilevanti, molto più efficaci di quelle generiche”.

Le strategie

A partire dalle caratteristiche e le proprietà tecnologiche di una piattaforma, si passa poi agli strumenti che consentono ad una azienda di raggiungere il proprio pubblico, i suoi potenziali clienti.

Il libro, quindi, illustra le strategie di email marketing, le tecniche di deliverability ma anche quelle di data mapping, di segmentazione, fino alla marketing automation e la multicanalità, abbracciando l’insieme delle principali novità relative all’ecosistema ecommerce.

