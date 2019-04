Dall’analisi dei volumi di invio lungo tutto il 2018 – oltre 13 miliardi di email riconducibili agli oltre 11.000 clienti MailUp – emerge il miglioramento (anno su anno) delle due fondamentali metriche del canale email: +12,7% delle aperture totali e +7,8% del tasso di clic.

Sono questi i primi dati ad emergere dall’Osservatorio Statistico 2019 di MailUp, lo studio che analizza nel dettaglio il panorama dell’email marketing, grazie a numeri, andamenti e benchmark relativi a un intero anno solare.

“Per l’edizione 2019 abbiamo dato al nostro Osservatorio un taglio nuovo: abbiamo analizzato numeri e metriche in una prospettiva di engagement, distribuendo i risultati in micro e macro-funnel in grado di restituire una visione più organica delle performance”, ha dichiarato in una nota Stefano Branduardi​, Marketing Director di MailUp.

“Abbiamo operato così perché consapevoli che le singole metriche non possono essere concepite come compartimenti stagni, ma come piani interdipendenti e connessi, dove ogni misurazione dipende dalla precedente e influenza la successiva. Il quadro complessivo che emerge è quello di un netto miglioramento dell’efficacia delle strategie aziendali, dove tuttavia sussiste un ampio margine di ottimizzazione. L’obiettivo dell’Osservatorio sta proprio qui: far capire ai brand che cosa, nelle loro strategie, funziona e cosa va migliorato”.

Bene anche l’engagement delle email inviate con MailUp se il volume degli invii nel 2018 è aumentato di circa mezzo miliardo di email, la percentuale di recapito si è confermata ai livelli dell’anno precedente: 98% nel 2017, 97,3% nel 2018.

Oltre alle diverse tipologie di email (newsletter, DEM, transazionali), ai destinatari (B2B, B2C, misto) e i settori coinvolti, l’Osservatorio fornisce due focus dedicati ai comparti commerciali che fanno registrare le migliori e le peggiori performance: nell’area newsletter, ad esempio, brillano le assicurazioni nel B2B (61% di aperture e 7% di clic) e le utilities nel B2C (70% di aperture e 8% di clic).

Particolare attenzione, infine, è stata data al segmento ecommerce B2C, che mette a confronto le performance degli ambienti MailUp collegati a uno store online con quelli che non presentano tale connessione tra sistemi.

Per scaricare l’Osservatorio Statistico 2018 è sufficiente compilare il form alla pagina dedicata.