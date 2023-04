Qual è l’approccio di Apple al Metaverso?

Apple non è ancora entrata nel mercato del Metaverso, ma non si fermano le voci del possibile lancio di un suo visore VR entro l'anno.

Apple deve ancora confermare se lancerà o meno un visore VR per realtà virtuale alla sua conferenza annuale degli sviluppatori a giugno.

Il Metaverso è un tema caldo del tech ormai da qualche tempo.

Mentre l’ecosistema continua a crescere, la concorrenza di Apple si rafforza. Meta, Google e Sony hanno già sfruttato il vento in poppa dell’ecosistema.

Apple deve ancora confermare le voci sul lancio di un VR visore o di occhiali per realtà virtuale di cui si vocifera da tempo alla sua Worldwide Developers Conference a giugno. Tim Cook, Ceo di Apple, in un’intervista a GQ ha dichiarato: “Non sono interessato a mettere insieme pezzi di roba di qualcun altro”. Cook ha poi aggiunto che le voci di un visore AR sono eccitanti, ricordando che Apple va sempre per la sua strada sul fronte dell’innovazione.

Non ha rivelato alcun piano per gli occhiali di cui si vocifera da tempo. Tuttavia, concentrandosi ampiamente sulla promessa di AR e VR, ha rivendicato il tempo necessario per rilasciare un prodotto sul mercato.

L’approccio di Apple al Metaverso è stato sempre costante, cosa che non si può dire per le sue controparti come Meta. Il percorso di Meta nel settore è stato tumultuoso nonostante sia leader nel mercato. Meta è nata dopo che il Metaverso aveva già cominciato a diventare realtà. Tuttavia, dopo 18 mesi dalla ridenominazione dell’azienda, il colosso della tecnologia ha assistito a un forte contraccolpo da parte delle persone per aver licenziato decine di migliaia di persone per mantenere vivo il suo sogno metaverso.

Anche Google ha assistito a una traiettoria simile, poiché il progetto Google Glass è stato recentemente messo fuori servizio. Il progetto Google Glass è stato uno sforzo decennale del gigante dei motori di ricerca che non è riuscito a mantenere le promesse.

“Apple cercherà di dare una svolta e andare a buca. Sappiamo tutti che una volta che Apple entra in qualcosa, gli altri lo seguono”, ha detto Carolina Milanesi, analista di strategie creative, Apple.

Il mercato dell’hardware del metaverso rimane un territorio inesplorato per Apple che deve ancora fare una mossa in questo spazio.