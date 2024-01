Stupri e violenze nella realtà virtuale, come sorvegliare il metaverso

Un’indagine della polizia su un’aggressione sessuale compiuta nel metaverso ha sollevato interrogativi sull’impatto dei crimini virtuali sulle persone reali e su come salvaguardare il cyberspazio.

Donna Jones, presidente dell’Associazione dei commissari di polizia e della criminalità nel Regno Unito, ha confermato che l’anno scorso è stata ricevuta una denuncia per aggressione online, innescando un’indagine storica sui crimini sessuali nel metaverso.

I resoconti dei media affermano che una ragazzina è stata “attaccata” in un videogioco di realtà virtuale (VR), il primo caso del genere su cui la polizia britannica ha indagato.

Gli agenti di polizia non hanno voluto rivelare ulteriori dettagli.

Violenza su un avatar molto realistica

Secondo il sito della BBC, la vittima della violenza virtuale è una ragazzina di meno di 16 anni che ha subito dei danni psicologici dall’attacco subito dal suo avatar online. Un attacco le cui conseguenze sono state accentuale dal fatto che la ragazza indossava un visore 3D e che quindi le impressioni vissute nella dimensione digitale sono molto simili a quelle che si vivono nel mondo reale. Quanto meno la sensazione di aver subito un attacco violento.

Il metaverso è diventato popolare nel 2021 quando Mark Zuckerberg ha ribattezzato “Meta” la società proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram. Viene generalmente definita come una rete di spazi virtuali in cui gli utenti possono comunicare.

Violenza online, le prime accuse nel 1993

Le accuse di violenza sessuale online risalgono al 1993, documentate per la prima volta in una piattaforma testuale, LambdaMOO, in cui un personaggio utilizzava una bambola voodoo virtuale per costringere altri giocatori ad atti sessuali.

Il documento è diventato la base fondamentale su cui accademici e professionisti hanno elaborato un concetto nuovo e allarmante: lo “stupro virtuale”.

Con la crescita di Internet – e con essa di piattaforme sempre più realistiche e coinvolgenti – gli esperti affermano che i casi di stupro virtuale sono aumentati, sollevando domande su come le aziende o le forze dell’ordine possano sorvegliare questo nuovo Far West.

La violenza sessuale è un nuovo problema nel metaverso?

Nel 2022, la psicologa Nina Jane Patel ha descritto la sua esperienza di molestie sessuali sulla piattaforma Horizon Venues (ora Horizon Worlds) di Meta, dove è stata molestata verbalmente e “fisicamente” da più avatar maschili.

“L’intensità delle esperienze nel Metaverso può rispecchiare le emozioni provate nel mondo fisico a causa della natura immersiva di questi ambienti. Ciò può portare a traumi reali e disagio psicologico, simili a quelli sperimentati in aggressioni fisiche”, ha detto Patel a Context.

Le organizzazioni hanno segnalato casi di violenza sessuale su piattaforme virtuali, ma la sua reale portata su più app non è chiara.

Secondo la società di ricerche di mercato Counterpoint, Meta ha venduto più di 20 milioni di cuffie Quest tra il 2019 e l’inizio del 2023.

I visori vengono utilizzati per accedere a una gamma di app di realtà virtuale di proprietà di Meta e di altre società.

Le proteste

Una popolare app social VR, VRChat, conta circa 50mila utenti che vanno online utilizzando un software chiamato Steam, ma ciò non tiene conto delle decine di migliaia che si ritiene utilizzino i visori.

Horizon Worlds, la piattaforma di Meta e probabilmente la più riconoscibile tra le tante in uso, conta circa 200mila utenti mensili.

“I meccanismi di denuncia… sono spesso inadeguati, sia perché il peso della responsabilità ricade sulla vittima, sia perché questi meccanismi non sono considerati affidabili o efficaci“, secondo l’Alleanza per i diritti digitali universali (AUDRi), un gruppo antidiscriminazione focalizzato sugli spazi online.

“Queste sfide replicano le barriere offline alla protezione e oscurano il quadro reale della portata del problema”, ha affermato.

Una ricercatrice di Eko, un gruppo di campagna che tiene conto delle aziende, ha affermato di aver “rapidamente … subito una violenza sessuale su (piattaforme Meta) dopo che un altro utente l’ha incoraggiata a disabilitare l’impostazione dei confini personali”.

“Ha notato che quando un altro utente ti tocca, i controller manuali vibrano, creando un’esperienza fisica molto disorientante e persino inquietante durante un attacco virtuale”.

Charlotte Proudman, avvocato e fondatrice di un gruppo per la parità di genere, Right to Equality, ha affermato che “il presunto stupro di gruppo di una ragazza attraverso il suo avatar nella realtà virtuale evidenzia l’allarmante estensione della misoginia e del senso di diritto degli uomini nei confronti delle donne e delle ragazze negli spazi online”.

“È minaccioso e pericoloso“, ha detto a Context.

Cosa dicono le piattaforme sulle presunte aggressioni?

Un portavoce di Meta ha preso le distanze. “Il tipo di comportamento descritto non trova posto sulla nostra piattaforma, motivo per cui per tutti gli utenti abbiamo una protezione automatica chiamata confine personale, che tiene le persone che non conosci a pochi passi da te”, ha detto.

Anche la piattaforma di gioco Roblox è stata colpita da accuse di sfruttamento sessuale e ha dovuto affrontare almeno due cause legali che la accusavano di consentire lo sfruttamento sessuale dei minori nel suo gioco di realtà virtuale.

Un portavoce di Roblox ha detto che la società “combina misure preventive con una rigorosa moderazione e azioni coercitive contro chiunque venga sorpreso a tentare di eludere i nostri standard, al fine di mantenere la nostra comunità al sicuro”.

Quale altro crimine avviene nel metaverso?

Furti e frodi finanziarie rappresentano un altro rischio nel metaverso, che fa affidamento sui pagamenti online. Alcune piattaforme hanno anche una propria valuta dedicata.

“Seguire queste transazioni richiederà la conoscenza della finanza decentralizzata, delle diverse implementazioni della blockchain, nonché la familiarità con una gamma di diverse forme di valuta digitale”, ha affermato Europol, l’agenzia di contrasto dell’Unione europea, in un rapporto del 2022.

L’esistenza di più valute può confondere gli utenti e facilitare le frodi, secondo Europol. Se il denaro si sposta oltre confine, è anche più difficile rintracciarlo per le forze dell’ordine.

I giocatori del gioco di criptovaluta Axie Infinity hanno subito ingenti perdite quando gli hacker hanno rubato circa 615 milioni di dollari in criptovaluta da una rete blockchain nel 2022.

E i venditori di token non fungibili (NFT) – un tipo di risorsa digitale autenticata dalla blockchain – possono offrire un token ai potenziali acquirenti senza prima possedere ciò che rappresenta.

Nel 2022, i pubblici ministeri brasiliani hanno ordinato a una società di interrompere la vendita di NFT che promettevano agli acquirenti un tratto protetto della foresta pluviale amazzonica a causa di conflitti su chi possedeva la terra.

Chi ha giurisdizione sul metaverso?

Gli esperti affermano che il controllo del metaverso solleva sfide in termini di definizione del crimine, della giurisdizione e delle indagini.

“Se un’aggressione avviene in un ambiente virtuale, il sistema legale deve confrontarsi con la natura del reato. È simile all’aggressione fisica, alle molestie o a qualcosa di completamente nuovo?” ha detto lo psicologo Patel.

Un utente il cui crimine ha un impatto in un altro paese dovrebbe essere estradato: un processo lungo e raro, ha detto David Hoppe, un avvocato metaverso presso Gamma Law, uno studio legale di San Francisco specializzato in media e tecnologia.

Indagare su un presunto delinquente richiederebbe informazioni reali come nome e indirizzo ottenuti tramite un fornitore di servizi Internet. Ciò può essere facilmente mascherato da reti private virtuali (VPN) che possono nascondere le informazioni degli utenti reindirizzando la loro attività attraverso altri paesi, ha aggiunto.

Ian Critchley, specialista in protezione dei minori presso il National Police Chiefs’ Council, ha detto che “l’approccio di polizia del Regno Unito deve evolversi continuamente per consentirci di perseguire incessantemente i predatori e salvaguardare le vittime in tutti gli spazi online”.

Cosa significa questo per le leggi informatiche?

Non è chiaro quali definizioni legali dovrebbero essere utilizzate per definire i crimini nel metaverso.

Le esperienze virtuali, sebbene coinvolgenti, potrebbero attualmente non soddisfare i parametri legali per l’abuso sessuale a causa della loro mancanza di interazione fisica, afferma il rapporto Europol del 2022.

È più probabile, ha affermato Hoppe, che le leggi esistenti sulle molestie online verranno aggiornate per proteggere meglio il metaverso.

Ma ciò potrebbe cambiare man mano che la tecnologia diventa più intensa o le piattaforme diventano onnipresenti come gli smartphone.