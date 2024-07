Apple crede ancora nei suoi visori per realtà mista Vision Pro, nonostante le vendite siano calate. Non a caso, Tim Cook ha parlato del costoso gadget durante la Worldwide Developers Conference del 10 giugno, lanciando un prossimo aggiornamento del sistema operativo.

La novità è che l’analista Ming-Chi Kuo, esperto della Mela, ha affermato che il gigante della tecnologia presenterà un nuovo prodotto per portare più persone verso la realtà mista. Il riferimento è ad un paio di AirPods, gli auricolari del gruppo, che entro il 2026 dovrebbero integrate una fotocamera. I nuovi AirPods verrebbero utilizzati con Vision Pro per “migliorare l’esperienza utente dell’audio spaziale e rafforzare l’ecosistema del computing spaziale”, ha affermato l’analista.

Vendite virtuali

Apple ha compiuto il grande salto nella realtà virtuale nel 2023. L’azienda ha introdotto il visore Vision Pro “mixed reality” per rivaleggiare con la serie Quest di Meta. Non senza problemi: i critici affermano che il dispositivo è goffo e troppo costoso, tanto che alcuni negozi ne vendono solo pochi ogni settimana. Tuttavia, Apple ha continuato la sua crociata nel mercato, espandendo le vendite di Vision Pro in Cina a marzo. “Ho sentito persone da tutto il mondo esprimere il loro interesse per questo prodotto incredibile”, ha affermato Cook al WWDC. Alcuni esperti ritengono che Apple possa ancora avere successo nel suo impegno verso la realtà virtuale e che i suoi prodotti potrebbero dare un nuovo slancio allo smart working, portando definitivamente nel metaverso, qualsiasi cosa voglia dire.

Problemi di privacy

Gli esperti di privacy hanno espresso preoccupazioni sui Vision Pro a causa delle enormi quantità di dati che raccolgono, tra cui il tracciamento dei movimenti oculari e dell’ambiente circostante di un utente (Apple ha affermato di non raccogliere tali dati né di condividerli con gli sviluppatori). Poiché i nuovi AirPods con telecamere aumenterebbero la comprensione dei dispositivi di un utente, ciò potrebbe aumentare le preoccupazioni. Per non parlare del fatto che Apple ha affermato la scorsa settimana di aver appena risolto un problema tecnico con gli AirPods che consentiva agli hacker di controllare l’audio di un utente.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz