Apple venderà Vision Pro negli Usa dal mese prossimo

Il visore per realtà mista è pronto a inaugurare l’era del “calcolo spaziale” nel bel mezzo del rallentamento delle vendite di iPhone. Il visore Vision Pro, con un prezzo iniziale di 3.499 dollari, aggiunge una sovrapposizione digitale al mondo reale, con gli utenti che lo navigano con gli occhi, la voce e mani.

Le cuffie

Le cuffie, che rappresentano il lancio più significativo di un nuovo prodotto di Apple dopo l’Apple Watch nel 2015, saranno rese disponibili online e in tutti i suoi negozi fisici negli Stati Uniti. Le azioni Apple sono scese di quasi il 6% quest’anno dopo che due banche hanno declassato i loro rating la scorsa settimana. Le contrattazioni di lunedì hanno mostrato il primo giorno di guadagni del 2024 per il titolo, con un aumento dell’1,3%. Il lancio del visore Vision Pro lo scorso anno ha riacceso l’entusiasmo delle start-up di realtà virtuale e aumentata che hanno fame di finanziamenti da parte di investitori che hanno preferito scommettere su gruppi di intelligenza artificiale. Il colosso della tecnologia sosteneva che le cuffie avrebbero rivoluzionato il mobile computing, proprio come ha fatto l’iPhone, e inaugurato un’era del “calcolo spaziale”.

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, lunedì ha definito le cuffie “il dispositivo elettronico di consumo più avanzato mai creato”. “Vision Pro sarà un prodotto importante per Apple nel lungo termine, ovvero nei prossimi cinque-dieci anni”, ha detto Gene Munster di Deepwater Asset Management. “Le persone non apprezzano il valore del calcolo spaziale finché non ne hanno fatto esperienza”. Munster, tuttavia, ha aggiunto che “il primo anno sarà estremamente lento in termini di unità consegnate”.

Video immersivo

Le cuffie Vision Pro, basate sul nuovo sistema operativo visionOS di Apple, aggiungono una sovrapposizione digitale al mondo reale, con gli utenti che lo navigano con gli occhi, la voce e le mani. Il formato “video immersivo” offrirà agli utenti un’esperienza interattiva a 180 gradi e potranno giocare sui giochi sull’App Store e tramite Apple Arcade. Apple afferma che il dispositivo offre anche lo “spazio di lavoro perfetto” per il multitasking e la collaborazione.

Apple ha presentato le cuffie nel giugno 2023 dopo sette anni di sviluppo. Ma di fronte alla complessità del design, Apple ha tagliato le previsioni di produzione da 1 milione a 400.000 nel 2024. Apple ha rifiutato di commentare quando il dispositivo sarà reso disponibile al di fuori degli Stati Uniti e quante unità l’azienda prevede di spedire nel 2024.

Previsioni di vendita caute

Gli analisti hanno stati cauti nelle loro aspettative sulle vendite di Vision Pro. In una nota di dicembre, gli analisti di UBS affermavano che il dispositivo avrebbe inizialmente un “impatto finanziario limitato”.

La spinta di Apple per il suo Vision Pro arriva mentre le vendite dell’hardware esistente stanno vacillando. La scorsa settimana Barclays e Piper Sandler hanno entrambi declassato i loro rating sulle azioni di Apple, citando preoccupazioni sulla debole domanda di iPhone nel 2024.

Domenica gli analisti di Jefferies hanno affermato che le vendite di iPhone di Apple in Cina, dove deve affrontare la crescente concorrenza di Huawei, sono diminuite del 30%. nella prima settimana del 2024. Apple è particolarmente esposta ai cambiamenti macroeconomici in Cina, non solo in termini di vendite ma anche in termini di catene di fornitura, che sta cercando di diversificare in paesi come India e Vietnam.