L'esito di una lunga disputa legale, che potrebbe avere implicazioni significative per l'intero ecosistema delle app mobili, influenzando le politiche di distribuzione e le pratiche di monetizzazione su piattaforme come l'App Store. In attesa centinaia di milioni di gamer in tutto il mondo.

Apple blocca nuovamente il ritorno di Fortnite su iOS

Il celebre gioco online gratuito “Fortnite”, scaricabile dall’Apple Store in tutto il mondo, sembrerebbe da oggi offline. La casa madre Epic Games ha diffuso una nota in cui annuncia che Apple ha bloccato l’applicazione per iPhone sul suo store negli Stati Uniti e in Europa.

La notizia è stata pubblicata dalla Reuters e sta rapidamente facendo il giro del pianeta, anche perché il gioco in questione conta quasi 700 milioni di utenti registrati.

“Apple ha rifiutato la nostra richiesta di ripubblicare Fortnite sull’App Store americano e sull’Epic Games Store per iOS in Europa”, ha spiegato Epic Games, “ora Fortnite non è più accessibile sui device iOS in ogni parte del mondo finno a che Apple non procederà allo sblocco”.

Nella tarda serata di ieri il fondatore di Epic Games, Tim Sweeney, aveva postato su X un primo messaggio di avvertimento per i fan del gioco: “Stiamo ancora aspettando il via libera di Apple per la nostra richiesta di aggiornamento di Fortnite sull’App Store. Temo che l’update di venerdì sia fortemente a rischio”.

Dopo una lunga battaglia legale durata quasi cinque anni, sembrava che Fortnite fosse pronto a tornare su iPhone e iPad. Una recente sentenza di un tribunale statunitense aveva stabilito che Apple non poteva più impedire agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso sistemi di pagamento esterni, aprendo così la strada al ritorno del popolare Battle Royale su iOS.

Le cose, a quanto pare, non stanno andando così.

La sentenza che sembrava cambiare tutto

Il 30 aprile 2025, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha accusato Apple di aver violato intenzionalmente un’ingiunzione del 2021 che vietava pratiche anticoncorrenziali. La corte ha ordinato ad Apple di consentire agli sviluppatori di includere link a sistemi di pagamento esterni senza imporre commissioni aggiuntive, una decisione che ha rappresentato una vittoria significativa per Epic Games e altri sviluppatori.

In risposta, Epic Games ha annunciato l’intenzione di riportare Fortnite sull’App Store statunitense, utilizzando un account sviluppatore europeo per aggirare il ban imposto nel 2020. Il CEO Sweeney ha dichiarato che il gioco sarebbe tornato su iOS negli Stati Uniti la settimana successiva, offrendo anche una “proposta di pace” ad Apple per estendere il ritorno a livello globale.

Silenzio da parte di Apple e nuova bocciatura, ma al centro della disputa ci sono anche i sistemi di pagamento

Il 9 maggio, Epic ha sottoposto Fortnite all’approvazione dell’App Store, ma dopo oltre 120 ore senza risposta, ha ritirato la richiesta e presentato una nuova versione aggiornata. Nonostante ciò, Apple non ha ancora approvato né respinto ufficialmente l’app, lasciando il gioco in una sorta di limbo

Sweeney ha anche criticato pubblicamente Apple per aver permesso la presenza sull’App Store di cloni di Fortnite, come “Fort Battle Royale Epic Shoot” e “Epic Survival Battle Royale 3D“, mentre il gioco originale rimane bloccato. Sweeney ha anche sollecitato direttamente il CEO di Apple, Tim Cook, a consentire il ritorno di Fortnite su iOS, sottolineando l’urgenza di un aggiornamento multiplayer previsto per venerdì.

Nel frattempo, Epic ha potenziato il suo programma Epic Rewards, offrendo un rimborso del 20% per gli acquisti effettuati tramite il proprio sistema di pagamento in Fortnite, Rocket League e Fall Guys.

Questa iniziativa mira a incentivare gli utenti a utilizzare i sistemi di pagamento di Epic, evitando le commissioni dell’App Store.

Nonostante la sentenza favorevole, Apple ha presentato un ricorso d’urgenza per sospendere le parti chiave della decisione, cercando di mantenere il controllo sulle politiche dell’App Store. Fino a quando la situazione non sarà risolta, Fortnite rimarrà inaccessibile su dispositivi iOS, lasciando centinaia di milioni di giocatori in attesa.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz