Mark Zuckerberg decide di tagliare del 20% il budget della divisione Reality Labs, responsabile dello sviluppo di visori e applicazioni di realtà virtuale e aumentata. Ma l'azienda non vuole rinunciare al metaverso. In tema di AI no al lancio dei nuovi modelli per timore dei lacci regolamentari.

La Bank of America ha detto chiaramente che l’azienda di Mark Zuckerberg risparmierebbe un mucchio di soldi se mettesse sotto controllo la divisione Reality Labs, quella che lavora allo sviluppo del metaverso.

E Mark Zuckerberg non ignora il consiglio, tagliando il budget alla divisione e togliendo di fatto agli sviluppatori del metaverso quell’assegno in bianco che ha provocato perdite di 55 miliardi di dollari dal 2019 ad oggi.

Taglio del 20% del budget di Reality Labs

Il taglio del 20% del budget di Reality Labs fino al 2026, la divisone che produce i visori di Facebook, è un primo segno del fatto che Zuckerberg sta tornando con i piedi per terra per quanto riguarda il metaverso, oggetto di una infatuazione tanto persistente quanto dannosa ad oggi per le casse della sua creatura.

Lo rende noto il sito specializzato The Information, precisando che il taglio del budget non significa l’abbandono del progetto di innovazione della realtà virtuale ed aumentata del social network.

la società prevede di rilasciare nuovi visori Quest e occhiali AR nei prossimi tre anni, ha affermato il punto vendita. Il taglio dei costi presso Reality Labs ha invece lo scopo di bloccare la spesa apparentemente fuori controllo della divisione.

Bank of America vede un risparmio di 3 miliardi dal taglio del budget sul metaverso

Dal canto loro, gli analisti della Bank of America Justin Post e Nitin Bansal della Bank of America hanno quantificato in 3 miliardi di dollari i risparmi sui costi di Meta, che potrebbero essere riallocati agli sforzi di Meta sull’intelligenza artificiale. Ma anche questi sforzi vengono sospesi anche in alcune regioni (ad esempio Unione Europea e Brasile) poiché Meta cerca di evitare un crescente controllo normativo sul terreno della intelligenza artificiale. I piani di Meta per l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale verranno probabilmente messi a fuoco più chiaramente quando la società madre di Facebook e Instagram pubblicherà i suoi utili del secondo trimestre il 31 luglio.

Zuckerberg non rinuncia al metaverso, ma torna con i pedi per terra

Mark Zuckerberg, ha più volte ribadito la sua convinzione che il Metaverso con la m maiuscola sia il futuro. “Continuiamo a fare progressi costanti nella costruzione del metaverso”, ha ribadito in una chiamata con gli investitori a marzo, discutendo i risultati finanziari del primo trimestre. Allo stesso tempo, Meta ha riportato una perdita di 3,8 miliardi di dollari per la sua divisione Reality Labs. Gli sforzi VR e AR dell’azienda sono sicuramente ancora una perdita per Meta, ma Reality Labs sta almeno trovando il modo di ridurre le perdite, che sono diminuite del 17% nel primo trimestre del 2024 rispetto all’ultimo trimestre del 2023.

Venerdì gli analisti della Bank of America hanno mantenuto il rating di acquisto delle azioni di Meta. Vedono le azioni salire di quasi il 15% a 550 dollari nel prossimo anno.

I numeri

55 miliardi di dollari: quanto la divisione Reality Labs ha perso dal 2019 ad oggi.

30%: quanto sono aumentate le vendite del primo trimestre di Reality Labs, che ammontavano a 440 milioni di dollari, rispetto allo scorso anno.

3 miliardi di dollari: quanto Meta potrebbe risparmiare con le nuove misure di riduzione dei costi presso Reality Labs.

14,8%: quanto gli analisti della Bank of America prevedono che il prezzo delle azioni di Meta aumenterà nel prossimo anno: da $ 479 a $ 550.

AI, per Meta corsa a ostacoli in Brasile e nella Ue

C’è da dire che anche sul fronte dell’AI Meta intende mordere il freno.

Secondo quanto riferito, Meta non rilascerà i suoi modelli di intelligenza artificiale multimodale in Europa e ha sospeso i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa in Brasile

Mercoledì scorso, secondo Reuters, Meta ha reso noto che avrebbe sospeso l’uso dei suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa in Brasile a causa dell’opposizione del governo del paese sulla politica sulla privacy dell’azienda sui dati personali e sull’intelligenza artificiale. A Meta è stato vietato di addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale sui dati personali dei brasiliani dall’Autorità nazionale per la protezione dei dati (ANPD) del paese all’inizio di questo mese.

Nel frattempo, Meta ha deciso di non rilasciare i suoi imminenti e futuri modelli di intelligenza artificiale multimodale nell’Unione Europea “a causa della natura imprevedibile del contesto normativo europeo”, ha affermato la società in una dichiarazione condivisa con Axios. La decisione dell’azienda fa seguito a quella di Apple, che a giugno aveva dichiarato che probabilmente non avrebbe lanciato la sua nuova Apple Intelligence e altre funzionalità di intelligenza artificiale nel blocco a causa del Digital Markets Act.

