Anche in Brasile, come già nella Ue, Meta finisce sotto scrutinio per l’uso dei dati degli utenti per addestrare i suoi modelli di AI generativa. Il Garante Privacy brasiliano ha sospeso l’uso dei dati personali degli utenti del social media per addestrare la sua tecnologia AI. Un provvedimento che fa il paio con quello emanato pochi giorni fa dalla Ue. In altre parole la Ue non è più sola in questa attività di scrutinio nei confronti dell’uso che in alcuni casi rischia di essere spregiudicato dei nostri dati personali per l’addestramento dell’AI della Big Tech. C’è da dire che la stessa Meta, in modo corretto e trasparente, ha messo a disposizione degli utenti un form che consente loro di opporsi all’uso dei loro dati personali a questo scopo.

A segnalare in un post su Linkedin l’azione brasiliana Ernesto Belisario, Avvocato esperto in diritto delle tecnologie digitali e dell’innovazione.

“L’Autorità per la protezione dei dati del Brasile ha adottato un provvedimento d’urgenza in cui ordina a Meta di sospendere immediatamente la sua nuova privacy policy. La policy avrebbe consentito a Meta di utilizzare i dati personali degli utenti di Instagram e Facebook per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale generativa.



Due veloci considerazioni:

1) non è vero, quindi, che solo le Autorità UE mettono paletti all’addestramento dei modelli di IA;

2) gli interventi del Garante irlandese e di quello brasiliano sono stati possibili (e tempestivi) solo perché Meta è stata trasparente”.

La delibera dell’Autorità brasiliana

Tornando al Brasile, l’Autorità nazionale per la protezione dei dati personali di quel paese, ha emanato ieri una delibera con una misura preventiva nei confronti di Meta Platforms INC – Facebook Serviços Online do Brasil, fino a nuova decisione di questa Autorità, che impone l’immediata sospensione in Brasile: (i) della validità della nuova privacy policy della società, per quanto riguarda la parte relativa all’utilizzo dei dati personali ai fini dell’addestramento di sistemi di IA generativa; e (ii) il trattamento dei dati personali degli interessati per questa finalità in tutti i Prodotti Meta, compresi quelli che non utilizzano le sue piattaforme, pena una multa giornaliera di R$ 50.000,00 (cinquantamila reais) per ogni giorno di inadempienza, a causa del rischio imminente di danni gravi e irreparabili o di difficile riparazione dei diritti fondamentali dei titolari interessati.

Il rispetto della misura preventiva imposta deve essere dimostrato dall’azienda al Coordinamento Generale delle Verifiche, entro cinque giorni lavorativi, contati dalla notifica della decisione, aggiungendo al processo di:

(a) documentazione attestante l’adeguatezza dell’Informativa sulla privacy, eliminando la sezione corrispondente al trattamento dei dati personali ai fini dell’addestramento dell’IA generativa; e

(b) una dichiarazione firmata dal responsabile, da un membro dell’organo direttivo o da un rappresentante legalmente costituito, attestante la sospensione del trattamento dei dati personali ai fini dell’addestramento dell’IA generativa in Brasile.

Successivamente, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione e la società viene convocata ai fini della conoscenza e dell’immediata osservanza di tale decisione.

