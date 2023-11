5 attività avviate su metaverso, AR e VR nel 2023

La grande eccitazione di inizio anno intorno al metaverso è certamente passata, ma l’impatto di questa tecnologia in alcuni ambiti specifici come gaming, sviluppo economico e anche salute è più che concreto.

Metaverso, AR e blockchain: tre tecnologie passate dalle stelle alle stalle diverse volte negli ultimi anni e anche più di una volta.

Ma dalle macerie della prima idea originaria stiamo assistendo alla nascita di nuovi prodotti e servizi in grado di resistere alla prova del tempo. Dal ripensamento della pianificazione urbana al miglioramento della visione umana, queste tecnologie hanno ancora molte promesse per l’umanità.

Per aver dimostrato la potenza dell’AR attraverso il web

Le app e le piattaforme vanno e vengono, ma il Web mondiale ci connette tutti. È per questo che la società WebAR 8th Wall, acquisita dal creatore di Pokémon Go Niantic nel 2022, si è concentrata sulla creazione di esperienze AR interattive che vivono all’interno degli URL, in modo che possano essere accessibili universalmente da smartphone, laptop e persino cuffie Meta Quest. I suoi sviluppatori hanno creato fino ad oggi 100.000 app web, inclusa una che offre visualizzazioni collaterali del Super Bowl Halftime Show del 2022, che lo scorso anno ha raccolto 3 miliardi di visualizzazioni da 500.000 fan.

Per abilitare i normali occhiali AR

Dalle dimensioni alle prestazioni, i visori AR sembrano ancora troppo grandi per l’uso quotidiano. Ma Lumus ha costruito un sistema di proiezione AR chiamato Z-Lens che racchiude l’AR di fascia alta in montature leggere. La magia risiede in un microproiettore nascosto all’interno della zona delle aste della montatura degli occhiali. Spara luce sugli specchi incisi nelle lenti che riflettono l’immagine virtuale nell’occhio dell’utente. La risoluzione 2Kx2K è nitida e visibile alla luce del sole. L’approccio consente inoltre l’uso sia di lenti graduate che di transizione, in modo che i tuoi occhiali AR possano essere più simili ai tuoi occhiali normali.

Per aver utilizzato l’AR per fissare la nostra visione reale

Mentre la maggior parte degli occhiali AR promette di riempire i nostri occhi con immagini digitali, Ocutrx sta sviluppando un visore AR chiamato OcuLenz, costruito per aiutare una persona su 10 sopra i 50 anni con degenerazione maculare legata all’età (AMD) a vedere più chiaramente. OcuLenz non funziona riparando l’occhio di qualcuno ma riposizionando il mondo attorno ai punti ciechi. Una fotocamera integrata e un micro-display inviano un feed video in tempo reale alle parti dell’occhio meno danneggiate dall’AMD. Uno studio pilota ha dimostrato che i tester che non riuscivano più a leggere a causa dell’AMD erano in grado di distinguere nuovamente i caratteri grandi. L’azienda prevede di consegnare 100 cuffie nel 2023, con la commercializzazione completa l’anno prossimo.

Per costruire il gemello digitale di una vera città

Immagina se potessi creare una copia della tua città in SimCity. Questa è in gran parte l’idea alla base dell’Orlando Regional Digital Twin, un doppelgänger digitale ad alta fedeltà della regione sviluppato dall’Orlando Economic Partnership in concerto con lo sviluppatore di piattaforme 3D Unity. Comprende 800 miglia quadrate di mappe virtuali interattive, con informazioni provenienti da 200 diversi set di dati. Il gemello è attualmente utilizzato dagli sviluppatori per pianificare gli investimenti nella regione, ma in futuro sarà sempre più utilizzato come strumento per simulare l’Orlando di domani modellando le possibilità nella pianificazione urbana e considerando scenari “what if”.

Per aver portato l’intelligenza artificiale generativa ai giocatori

Anche se abbiamo appena scalfito la superficie del potenziale dell’intelligenza artificiale generativa, Roblox sta già incorporando alcuni dei suoi superpoteri nei suoi strumenti di creazione per accelerare la generazione di giochi. Gli aggiornamenti includono Code Assist, che suggerisce funzioni come codice utente, e un Material Generator, che crea texture uniche come un “pavimento in legno antico” attraverso semplici istruzioni. Finora, i game designer di Roblox hanno appetito per le nuove funzionalità: oltre un terzo dei beta tester ha utilizzato ciascuno di questi aggiornamenti e gli sviluppatori generano circa 70.000 nuovi materiali ogni giorno.