Apple ha annunciato per la prima volta il suo visore Vision Pro “spatial computing” l’anno scorso, ma soltanto di recente il nuovo prodotto è stato messo in preordine. Queste cuffie devono ancora entrare in consegna, quindi stiamo ancora aspettando di vedere cosa pensano le persone quando le usano nel mondo reale. Tuttavia, sappiamo cosa pensa Meta dell’invasione di Apple nel suo territorio. In un nuovo rapporto, Meta sostiene che Vision Pro non può fare altro che rafforzare il settore nel suo complesso, convalidando la strategia aziendale di Meta. Quindi, il popolamento del mercato della realtà virtuale e del metaverso da parte di un big del calibro di Apple è un visto come un buon segno da Meta.

Il metaverso non è riuscito ancora ad affermarsi nel grande pubblico, probabilmente a causa della mancanza di contenuti accattivanti e dell’aspetto da cartone animato. Ma le cose potrebbero presto cambiare.

Meta primo player della VR

Meta ha notoriamente versato decine di miliardi di dollari nella sua attività Reality Labs. Questa scommessa ha reso Meta il più grande attore nel mercato della realtà virtuale (VR), una tecnologia che deve ancora prendere piede nel mainstream.

Secondo il Wall Street Journal, l’ingresso di Apple nel mercato ha buone possibilità di cambiare il panorama e la percezione pubblica della tecnologia, a vantaggio di Meta. Secondo 9to5Mac, la società pensa che Vision Pro di Apple “rinvigorirà” l’industria della realtà virtuale, in cui Meta ha investito 50 miliardi di dollari.

Vision Pro prenderà piede? traino per Meta

Supponiamo che Apple prenda piede nel mercato VR con Vision Pro. In tal caso, teoricamente, aprirà la strada a Meta per essere l’alternativa meno costosa, rispecchiando la situazione nell’universo iPhone/Android. Come su quel mercato, le aziende competerebbero per attirare gli sviluppatori di software sulle rispettive piattaforme, poiché entrambe le società avranno bisogno di una “killer app” per convincere gli utenti a scegliere l’una rispetto all’altra.

Nel 2022, Meta ha visto arrivare questa battaglia e ha indicato che la grande scelta tra i due sarebbe stata tra un metaverso aperto o chiuso. Tuttavia, nel 2024, il metaverso è passato di moda. Allo stesso tempo, Apple non vuole averci nulla a che fare, quindi il dibattito è ora discutibile.

Meta guarda di più alla realtà mista

Un’altra informazione interessante dal WSJ è che Vision Pro ha già influenzato i piani di Meta. In precedenza, era focalizzato sulla realtà virtuale per quanto riguarda il metaverso, mentre il Vision Pro è progettato per la realtà mista con elementi renderizzati sovrapposti al mondo reale. Ora, secondo il Wall Street Journal, Meta sta adeguando il suo obiettivo per concentrarsi maggiormente sulla realtà mista. Sembra possibile che la prossima versione del suo visore Quest possa essere incentrata sulla realtà mista, mentre il Quest 3 è stato presentato principalmente come un dispositivo del metaverso.

Un altro motivo per cui Meta potrebbe modificare un po’ la sua vision è che i mondi virtuali mostrati finora sembrano cartoni animati, mentre l’approccio di Apple sembra più elegante. Ciò non significa che Apple abbia un successo garantito tra le mani, visto che secondo stime sembra che abbia venduto solo 180.000 cuffie al momento del lancio negli Stati Uniti. Si tratta di una goccia nel mare rispetto ai preordini di iPhone. Inoltre, secondo Macrumors, Netflix ha dichiarato che non offrirà un’app per Vision Pro, il che è una bocciatura dolorosa poiché Vision Pro è progettato per guardare film. Netflix ha persino versato sale sulla ferita definendo Vision Pro “sottoscala” e “non rilevante” per i suoi utenti.

Più concorrenza

Il Meta Quest 3 e il Meta Quest Pro sono ora in diretta concorrenza con il nuovo dispositivo di Apple, ma i dirigenti di Meta non sembrano essere eccessivamente turbati dall’arrivo del Vision Pro.

I dirigenti di Meta sono “ottimisti”, hanno detto fonti al WSJ, con il rapporto che continua dicendo che Meta spera di essere l’Android dello spazio AR/VR/MR, in altre parole, la principale alternativa ad Apple, poiché il sistema operativo mobile di Google è su telefoni e tablet.

Il visore di Apple si basa sul tracciamento degli occhi e delle dita, mentre i dispositivi Meta sono gestiti principalmente da controller fisici, con supporto gestuale nei test.