Metaverso, quali prospettive per la industry delle Tlc?

Le Telco devono muoversi ora per catturare valore. L’analisi di Arthur D. Little sulle possibilità insite nella nuova tecnologia per la industry.

Il Metaverso è un megatrend, che presenta sia una sfida che un’opportunità per l’industria delle telecomunicazioni. Anche se alcuni l’hanno liquidata come una moda passeggera, gli analisti di Arthur D. Little ritengono che il Metaverso: (1) richieda cambiamenti strutturali al settore delle telecomunicazioni a livello di infrastruttura e (2) offra preziosi vantaggi economici e strategici per quelle società di telecomunicazioni che vi partecipano attivamente. Questo punto di vista esplora i molteplici vantaggi per le telecomunicazioni, dall’utilizzo dell’infrastruttura alla costruzione di nuovi modelli di business fino all’acquisizione di valore a valle attraverso la partecipazione attiva al Metaverso come “single point of service”.

Il Metaverso: più che una semplice infrastruttura

Il Metaverso significa più di una semplice infrastruttura per le telecomunicazioni. Mentre preannuncia cambiamenti strutturali per le infrastrutture che devono essere affrontate, offre anche vantaggi economici e strategici per quelle società di telecomunicazioni che vi partecipano attivamente. La velocità è fondamentale per cogliere questa opportunità e le società di telecomunicazioni devono imparare dal passato per adottare modelli di monetizzazione a valle accuratamente calibrati per evitare di investire nell’infrastruttura esclusivamente per ottenere ricavi da materie prime (dati).

Tre forze correlate guidano l’imperativo per le società di telecomunicazioni di essere proattive nelle loro strategie e tattiche del Metaverso. In primo luogo, è probabile che la domanda sia troppo grande per essere ignorata. Mentre le prime stime delle dimensioni dell’opportunità del Metaverso variano enormemente da 750 milioni di dollari a 13 trilioni di dollari entro il 2030, a seconda delle diverse ipotesi e definizioni di ciò che è e non è incluso, sembra chiaro che il Metaverso rappresenti un nuovo importante mercato per le telecomunicazioni. Ad esempio, Ericsson stima l’opportunità offerta dall’accesso wireless fisso 5G a $ 5 miliardi nel 2022, che crescerà fino a $ 21 miliardi nel 2025 e $ 53 miliardi entro il 2030.

In secondo luogo, il rischio di fallimento o di mancata partecipazione potrebbe essere esistenziale: hyperscaler come Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure saranno alle calcagna di quegli operatori di telecomunicazioni che non riescono a garantire l’infrastruttura necessaria al Metaverso. Sia gli attori locali che quelli globali dovranno sviluppare continuamente nuovi casi d’uso per creare e lanciare nuovi servizi per il mercato del Metaverso.

In terzo luogo, il comportamento dei consumatori, in particolare della Gen Z, mostra che la domanda di prodotti Metaverso è già ampiamente diffusa. Ad esempio, secondo un recente studio di Obsess, il 75% degli acquirenti virtuali della Gen Z ha già acquistato un prodotto digitale all’interno di un videogioco. Per entrare in contatto con questa generazione di consumatori, le società di telecomunicazioni devono investire nelle offerte e nelle capacità del Metaverso.

Alla luce di questi tre fattori, le società di telecomunicazioni dovrebbero esplorare come possono trarre vantaggio dall’ascesa del Metaverso, sia con l’infrastruttura che attraverso la partecipazione diretta. Impegnandosi in modo efficace con questo nuovo mercato, i vantaggi per le telecomunicazioni includono la crescita derivante dall’aumento dei ricavi e della fidelizzazione e nuovi guadagni di efficienza lungo più assi, tra cui l’utilizzo del carbonio e l’esternalizzazione della forza lavoro.

Un’occasione da miliardi di dollari

Il Metaverso vedrà aumentare rapidamente la domanda di dati, e quindi i ricavi (vedere la Figura 1). A seconda della qualità, l’utente medio di realtà virtuale (VR) Metaverse richiede da cinque a 40 volte più dati di quelli necessari per lo streaming di un video HD. Oltre alla sfida dei requisiti di bassissima latenza, l’infrastruttura di rete globale richiede una revisione per portare il Metaverso nelle case dei consumatori. Le telecomunicazioni stanno già spendendo molto per tali iniziative e si prevede che i gestori di telefonia mobile investiranno fino a 720 miliardi di dollari a livello globale per gli aggiornamenti di rete tra il 2022 e il 2025, secondo GSMA Intelligence, di cui 527 miliardi saranno spesi per le reti 5G. Nel frattempo, Arthur D. Little (ADL) stima che tra il 2022 e il 2030 verranno spesi 88 miliardi di dollari per l’aggiornamento della fibra nella sola Unione Europea. Si noti che questi investimenti stimati offrono solo un’istantanea di un ambiente dinamico e non considerano tutti i possibili casi d’uso.

Figura 1. Traffico dati mobile per smartphone

Metaverse for Telcos, Arthur D. Little

ADL stima che il mercato indirizzabile totale crescerà a un CAGR del 33% dal 2022 al 2025 (escluse le infrastrutture e le tecnologie abilitanti). Il solo wireless fisso 5G dovrebbe crescere a un CAGR del 34% dal 2022 al 2025, secondo l’analisi di Ericsson. Mentre le stime degli analisti variano a causa delle diverse definizioni di ciò che costituisce il Metaverso e della natura nascente del mercato, il consenso sostiene che l’opportunità è enorme e in crescita.

Oltre ai ricavi attribuibili ai dati, secondo Ericsson, le società di telecomunicazioni proattive potrebbero guadagnare più di 130 miliardi di dollari cumulativamente in entrate dirette dai servizi digitali abilitati al 5G e dai casi d’uso a livello globale nel corso del decennio. Anche se alcuni potrebbero considerarlo ad alto rischio e periferico rispetto al core business delle telecomunicazioni, prevediamo che le aziende più innovative troveranno il modo di attingere a questo mercato tramite joint venture, partnership e, in alcuni casi, sviluppo indipendente di prodotti e servizi.

Per supportare un’esperienza immersiva del Metaverso della qualità attualmente prevista, le società di telecomunicazioni devono compiere un importante cambiamento nelle loro capacità per offrire una riduzione della latenza, un avanzamento simmetrico della larghezza di banda e un’accelerazione complessiva della velocità di rete. Il calcolo locale, le comunicazioni a bassissima latenza e il cloud computing saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

Metaverse for Telcos, Arthur D. Little

Investire e riposizionarsi

Le prospettive del metaverso possono essere pubblicizzate, ma l’attuale accelerazione è guidata da una reale convergenza di più fattori, una situazione che i fornitori di telecomunicazioni non possono permettersi di ignorare. Per quanto riguarda il Metaverso, i dirigenti delle telecomunicazioni dovrebbero considerare quanto segue:

1. Infrastrutture. Saranno necessari investimenti significativi; Le società di telecomunicazioni devono collaborare con gli OTT per facilitare gli investimenti e acquisire più valore nel mercato del Metaverso.

2. Motore mondiale. Le società di telecomunicazioni dovrebbero agire come distributori e sfruttare la loro intima comprensione del cliente per vendere un singolo punto di accesso al Metaverso, catturando così una parte sostanziale della torta.

3. Realtà estesa. Fortemente dipendenti dall’emergere di un mercato del middleware frammentato, le società di telecomunicazioni trarranno i maggiori profitti dall’agire come distributori a punto di accesso singolo grazie al loro marchio forte e alla fiducia dei consumatori.

4. Interfacce uomo-macchina. Le società di telecomunicazioni dovrebbero cercare di “possedere” le relazioni con i clienti per acquisire margini, stringendo partnership con i produttori ma agendo come principale canale di vendita.

5. Sperimenta il continuum. Esistono tre opzioni per le società di telecomunicazioni per monetizzare questo segmento: (1) lanciare i prodotti dei partner esistenti nel Metaverso, (2) sviluppare nuove app e casi d’uso da zero e (3) estendere i canali di vendita e i prodotti esistenti nel Metaverso. Le società di telecomunicazioni dovranno scegliere con saggezza in base alle loro capacità e al loro posizionamento.

6. Fattori chiave. Le società di telecomunicazioni dovrebbero cercare di capitalizzare la fiducia conquistata a fatica dai consumatori per collaborare con i fornitori di soluzioni che abilitano il Metaverso.

Con un’eccellente comprensione e fiducia del cliente insieme a un ruolo fondamentale nell’abilitare il Metaverso (infrastruttura), le società di telecomunicazioni sono ben posizionate per muoversi lungo la catena del valore e conquistare una fetta maggiore della torta. Per raggiungere questo obiettivo, le società di telecomunicazioni dovranno: (1) trovare i partner giusti, (2) costruire o accrescere le capacità interne, (3) estendere il loro ambito di attività tradizionale e (4) agire rapidamente per non essere escluse.