MailUp Marketing Conference 2018, il 30 novembre a Milano arriva Chris Messina l’inventore dell’hashtag

Si aggiunge un nuovo nome alla lunga lista di professionisti ed esperti internazionali di digital marketing che parteciperanno alla MailUp Marketing Conference 2018 di Milano. Special guest della manifestazione ed esperto di conversational marketing, Chris Messina illustrerà le diverse declinazioni della disciplina e le possibili applicazioni nell’era digitale.

Il 30 novembre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Messina curerà lo speech dedicato proprio al marketing conversazionale, tema cardine al centro della seconda edizione dell’evento organizzato da MailUp.

“Il tema del marketing conversazionale non poteva avere voce più autorevole. A Chris Messina dobbiamo le prime riflessioni sulle logiche conversazionali tra brand e clienti, e sempre a lui si devono le prime, concrete applicazioni strategiche”, ha spiegato in una nota ufficiale Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

“Ha creato movimenti online e offline, fungendo catalizzatore di cambiamento per aziende grandi e piccole. Siamo fieri di affidare a lui quello che sarà uno degli speech chiave di MailUp Marketing Conference; Chris saprà offrirci lo sguardo più ampio e al tempo stesso analitico al Marketing Conversazionale”.

L’MMC 2018 si articola in due parti: il bootcamp teorico e pratico dedicato a un numero selezionato di partecipanti – il 29 novembre presso l’Enterprise Hotel di Milano – e la conferenza, la giornata formativa del 30 novembre presso Palazzo Mezzanotte.

Product designer di fama mondiale, Chris Messina da un decennio sperimenta nella tecnologia social, disegnando prodotti ed esperienze per realtà come Google e tramite le diverse startup da lui fondate. Consegnato alla storia per aver inventato e introdotto l’hashtag in Twitter (2007) – cambiando così il mondo dei social e dando un potente strumento alle rivoluzioni sociali nel mondo –, Chris Messina ha di recente guidato la developer experience di Uber e co-fondato Molly (YC W’18), sistema di intelligenza artificiale conversazionale.

È stato, inoltre, organizzatore del movimento che ha portato al raggiungimento dei primi 100 milioni di download di Mozilla Firefox; co-organizzatore del primo BarCamp, il format di “unconference” poi replicato in oltre 350 città; nel 2006 ha aperto il primo spazio di co-working a San Francisco, dando il via a un fenomeno globale. Speaker a SXSW, Web 2.0 Expo, Google I/0 e Microsoft’s Future Decoded, Chris Messina scrive frequentemente per The New York Times, Business Week, Washington Post e Wired.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e aggiornarsi sulle novità della manifestazione, si consiglia di consultare il sito web ufficiale di MailUp Marketing Conference 2018, scrivere all’indirizzo conference@mailup.com, oppure telefonare al 335 1686925.