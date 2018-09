MailUp Marketing Conference 2018, ecco i nomi dei protagonisti del 30 novembre

Alla sua seconda edizione, MailUp Marketing Conference è l'evento formativo dedicato al marketing nelle sue diverse declinazioni. A Palazzo Mezzanotte si potranno scoprire logiche, scenari e tecnologie legati strettamente al marketing conversazionale, una frontiera sempre meno futuristica e sempre più rilevante per le aziende.

Sono stati svelati nei giorni scorsi i nomi dei primi speaker che prenderanno parte alla MailUp Marketing Conference del 30 novembre 2018 a Milano (anticipata dal bootcamp del 29 novembre, con workshop dedicati ad email marketing, CRO e analisi dei dati, growth hacking.

La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è completamente dedicata ai marketer e si focalizza sullo strumento del marketing conversazionale.

Il marketing conversazionale parte dal presupposto che anche il mercato è fatto di “conversazioni”, effettuate in tempo reale attraverso qualsiasi strumento e canale di comunicazione.

Le aziende e i loro professionisti si devono confrontare con questo scenario, partecipando, condividendo e intervenendo anche attraverso le nuove tecnologie informatiche e digitali, unica via percorribile per sviluppare e proporre nuove strategie di marketing conversazionale.

Tornando all’evento milanese, di seguito troverete alcuni dei protagonisti svelati da MailUp, che interverranno a Palazzo Mezzanotte:

Stefano Branduardi e Luca Azzali / MailUp

Non poteva mancare, naturalmente, la voce di MailUp. Saremo presenti ma discreti, per dare l’impronta e la direzione alla giornata. Porteremo la nostra visione sui trend del mercato, sull’innovazione, su cosa significhi fare cultura digitale per noi.

Andrea Ghizzoni e Santiago Mazza / WeChat/Retex

Quando si parla di messaging, impossibile non pensare al gigante asiatico WeChat. Che sarà sul palco con noi per presentare il punto di vista più estremo e visionario sull’universo del messaging.

Nicola Spiller / Osservatorio Omnichannel Customer Experience, Politecnico di Milano

La conversazione avviene solo quando tutti i touchpoint tra brand e utente sono connessi. L’omnicanalità, dunque, è il presupposto per qualunque logica conversazionale. Con il Direttore dell’Osservatorio del Politecnico faremo il punto sullo stato dell’omnichannel in Italia, comprendendone trend e prospettive in divenire.

Claudio Dell’Era / Osservatorio Design Thinking for Business, Politecnico di Milano

Il design thinking si sta diffondendo rapidamente tra le aziende, sia in termini di interesse che di pratica. Lungi dall’essere collegato alla “forma” dei prodotti, il design thinking è un metodo creativo di problem solving che favorisce l’innovazione.

Ale Agostini / Bruce Clay Europe

È stato uno degli acclamati protagonisti della precedente edizione di MailUp Marketing Conference e torna sul palco a parlare di messaging, intelligenza artificiale e molto, molto altro.

Maria Grazia Mattei / Meet The Media Guru

Intelligenza artificiale e machine learning: come si muove il mercato su questi fronti innovativi? La direttrice di Meet The Media Guru modererà una sessione ad alto tasso di futuribilità.

Alex Bellini / Esploratore

Il successo nel business non è solo questione di numeri, ma anche di mindset. Bellini condividerà con noi motivazione, assetto mentale e ispirazioni per raggiungere qualsiasi obiettivo.

Armin ZadakBar / The Armin Bar

Crescere in modo scalabile, esponenziale e significativo è la nuova sfida delle aziende. Ne parliamo con ZadakBar, puntando il riflettore in special modo sulle metriche fondamentali da utilizzare per guidare la crescita.

L’agenda completa di tutti gli interventi è in continuo aggiornamento.

Per iscriversi alla MailUp Marketing Conference 2018.