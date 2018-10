La partnership con una piattaforma di blockchain permetterà dal 2019 ai tifosi di utilizzare l’Official Fan Token bianconero, un gettone scambiabile sulla piattaforma mobile dai fan e usato per interagire in modo diretto con il Club attraverso sondaggi e votazioni. Un escamotage per accrescere la ‘fan base’ e far sentire i tifosi ‘decisori’.

Con Cristiano Ronaldo la Juventus è sempre più internazionale e più attenta a sfruttare anche le nuove tecnologie per accrescere sempre di più la fan base bianconera nel mondo. E a fare cassa con la criptovaluta. Infatti dall’anno prossimo la Juventus sarà in campo con la Blockchain in virtù della partnership globale e pluriennale con la piattaforma blockchain di fan engagement Socios.com.

Uno degli obiettivi dell’accordo, di cui non si conosce ancora il valore commerciale, è quello di introdurre l’Official Fan Token bianconero, un gettone che può essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo e usato per interagire in modo diretto con il Club attraverso sondaggi e votazioni. Una modalità innovativa per permettere ai fan di “trasformarsi da semplici tifosi a influencer”, si legge sul sito della piattaforma blockchain. Un modo nuovo per far sentire i tifosi dei ‘decisori’ nelle scelte importanti prese dalla società. Si utilizza la piattaforma blockchain come escamotage per creare una connessione ancora più forte con i colori bianconeri, e un’opportunità per il Club di continuare la propria strategia di fan engagement globale, in particolar modo nei confronti dei tifosi fuori dall’Europa.

I tifosi juventini avranno l’opportunità di acquistare i Fan Tokens attraverso un innovativo programma, il Fan Token Offering (FTO). Lo Juventus Official Fan Token sarà disponibile solo su Socios.com (nella prima parte del 2019) e sarà scambiabile con il Token nativo della piattaforma, $CHZ.

Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus ha commentato: “Juventus è lieta di dare il benvenuto a Socios.com tra i nostri partners. Come Club, siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita”.

Alexandre Dreyfus, Ceo e Fondatore di Socios.com ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto che la Juventus, uno dei club di calcio più di successo nel mondo, abbia scelto di lavorare con Socios.com, e di voler sfruttare i vantaggi che la nostra innovativa tecnologia di blockchain può offrire”.

Juventus come il Paris Saint-Germain, ma con meno vantaggi per i tifosi bianconeri?

La Juventus è la seconda squadra di calcio ad annunciare l’adozione di una piattaforma blockchain, la stessa, quella di Socios.com è stata scelta anche dal Paris Saint-Germain, il 17 settembre. Il club francese, a differenza di quello italiano, ha comunicato vantaggi più appetibili per i tifosi disposti a spendere la criptovaluta con il token della squadra del cuore. Nell’accordo tra PSG e Socio.com il possesso del “Fan Token Offering” offrirà ai tifosi diversi vantaggi, tra cui offerte e biglietti esclusivi e di incontri con i giocatori.

Privilegi che verranno concessi anche a tifosi della Juventus?