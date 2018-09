Calcio & criptovalute, il PSG pronto a lanciare il proprio token per i tifosi

Il Paris Saint-Germain ha firmato un accordo con Socios, società specializzata in criptovalute per consentire al club di lanciare una “Fan Token Offering” dove il possesso offrirà loro diversi vantaggi, tra cui offerte e biglietti esclusivi e di incontri con i giocatori. Newcastle e Cardiff pronti a seguire l’esempio dei parigini.

Il mondo del calcio entra sempre più nel favoloso mondo delle criptovalute e della blockchain. Solo ad agosto scorso il 25% delle quote del Rimini Calcio erano state pagate in Quantocoin (una moneta virtuale come i Bitcoin). Un primato che ha fatto della piccola squadra romagnola il primo caso al mondo nella storia del calcio.

Ma adesso, un altro passo innovativo è stato fatto dal Paris Saint-Germain, che ha annunciato di avere firmato una partnership con la società specializzata in criptovalute Socios.

L’accordo ha durata quinquennale e porterà al club parigino 2,5 milioni all’anno. Socios collaborerà con il PSG per sviluppare la prima offerta di token per i fan. Il possesso consentirà al club di lanciare una “Fan Token Offering” (FTO), ovvero tutti i tifosi potranno acquistare i token tramite un’applicazione mobile che verrà lanciata nella primavera del 2019.

I possessori di token potranno beneficiare di offerte e biglietti esclusivi e di incontri con i giocatori, ma anche scegliere il colore della maglia, la musica e il logo dello stadio; votare il miglior giocatore di una gara o del mese; partite amichevoli, tour estivi e organizzazione di eventi a scopo benefico. Inoltre più token possederà un tifoso, più il proprio voto avrà un peso nella decisione finale.

Dopo l’annuncio del Paris Saint-Germain, altri club sembrano intenzionati a seguire l’esempio dei parigini. Secondo il Times, alcune società di Premier League stanno lavorando su questo progetto, in particolare il Newcastle e il Cardiff sarebbero particolarmente avanti in questa direzione. Entrambi, riferisce il quotidiano britannico, sono in trattativa con SportyCo, una società di microfinanza e crowdfunding, per completare una Ico (Initial coin offering, offerta iniziale di valuta), che consentirebbe ai fan o agli investitori di acquistare la nuova valuta in gettoni virtuali.