Un nuovo corso di Alta Formazione in “Blockchain, Metaverso, NFT, DLT, soluzioni Fintech- Etica e Normativa" che partirà a ottobre, promosso dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) e l’Università Europea di Roma (UER) in collaborazione con UER Academy (Formazione continua e alta formazione per lo sviluppo delle competenze).

Un nuovo corso di Alta Formazione in “Blockchain, Metaverso, NFT, DLT, soluzioni Fintech- Etica e Normativa” che partirà a ottobre, promosso dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) e l’Università Europea di Roma (UER) in collaborazione con UER Academy (Formazione continua e alta formazione per lo sviluppo delle competenze). L’obiettivo del corso che partirà a ottobre è quello di analizzare in maniera critica i perimetri e i limiti etici legati all’uso delle nuove tecnologie.

Il corso rivolto a manager e professionisti

Il corso è rivolto a manager e professionisti che desiderano approfondire le proprie competenze sull’utilizzo delle Tecnologie Distribuite (DLT – Distributed Ledger Technologies) attraverso l’analisi del mondo di Blockchain, NFT, DLT e soluzioni Fintech con focus sugli aspetti etici e di compliance normativa.

Per la prima volta, un Ateneo Pontificio ed una Università del sistema universitario pubblico Italiano sentono forte la necessità di preparare su tali temi i Manager e i Professionisti con una formazione dall’alto profilo professionale ed etico, per rispondere alle nuove esigenze e alle sfide contemporanee che i nostri tempi propongono.

Nuove tecnologie importanti per economia e finanza

Economia e Finanza non possono prescindere dall’avvento delle Nuove Tecnologie: diventa sempre più urgente saper trattare queste tematiche sotto diversi aspetti per comprenderne gli usi, le possibilità, i limiti e la regolamentazione.

“Il tema delle criptovalute inizialmente l’ho visto come una persona curiosa di studiare l’uso dell’algoritmo in questo ambito – dice Guido Traficante (Professore Associato di Politica Economica – UER, specializzato in politica ed economia monetaria) fra i docenti responsabili del corso – in altre parole, un sistema bancario a buon mercato al quale si può accedere attraverso uno smartphone”.

La cosa interessante del nuovo corso di formazione è che “per la prima volta abbiamo un Ateneo Pontificio e un’università italiana che hanno deciso di mettere insieme le loro conoscenze, insieme anche a manager e professionisti che non sono membri dell’università, per fornire questo corso che ha un profilo caratterizzato da conoscenze accademiche, tecniche ma anche professionali e etiche”.

Sfide continue

Le nuove tecnologie ci sottopongono a delle sfide continue. Basti pensare al dibattito in atto sull’intelligenza artificiale, che non sarà direttamente oggetto del corso, con tutti i rischi connessi con un utilizzo per così dire sregolato dell’AI. “Ma parleremo certamente dei rischi in generale delle nuove tecnologie e di come poterle utilizzare in maniera etica oltre che vantaggiosa per l’economia e la finanza. Coniugando le conoscenze tecniche con un perimetro etico e la complessità etica di queste nuove tecnologie”, aggiunge Traficante.

E’ ovvio che se si lascia una tecnologia come la blockchain completamente libera si può correre il rischio di non tenere in conto i pericoli connessi dal punto di vista etico. “Serve quindi un dibattito economico, della finanza, ma anche regolamentare che saranno affrontati durante il corso”, aggiunge.