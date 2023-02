Metaverso e il sacro Graal dell’identità digitale

Il ruolo dell’identità digitale sovrana è fondamentale per lo sviluppo del metaverso. In poche parole, secondo gli analisti di Deloitte, il ruolo dell’identità digitale sovrana è centrale per lo sviluppo futuro del metaverso. Resta da capire come realizzarla, tanto più che parlando di Web3 e quindi di blockchain, ogni transazione prevede l’uso di identità incontrovertibili. A maggior ragione questo concetto vale quando si parlerà di interoperabilità di diversi metaversi.

Come garantire la certezza dell’identità digitale

Sul tavolo ci sono diversi problemi da risolvere: dal mantenimento delle credenziali che garantiscono l’identità, alle regole per il recupero e la custodia di queste credenziali. Ci sono poi altre cose, come la privacy e la sicurezza, l’accostamento di una data identità ad un avatar presente nel metaverso.

C’è poi da superare la resistenza di chiunque nell’assunzione di una nuova identità universale. La gente dovrà abituarsi all’idea.

Ma secondo gli analisti di Deloitte, se si riuscirà a raggiungere questo obiettivo si potranno davvero superare ostacoli rappresentati dai tanti steccati che separano fra loro molte delle dimensioni del digitale. Si pensi ai tanti login che si devono fare tutto il tempo in rete per accedere separatamente a diversi device, applicazioni e tecnologie.

“Potrei aver comprato un cappello con logo in un ambiente, e poi quando vado nell’ambiente successivo, non posso portare lo stesso cappello con me perché la mia identità non si traduce. Deve accadere, ma sarà un processo lento”, secondo gli analisti di Deloitte.

Ruolo centrale di blockchain e tokenizzazione

In che modo blockchain e token consentiranno un’economia digitale più solida con un movimento continuo di identità, avatar e beni digitali attraverso le esperienze del metaverso? Quali sono alcune delle sfide con questo approccio?

Per fare che tutto ciò si realizzi, bisogna considerare che il Web3 è davvero il concetto che esiste un Internet decentralizzato che è sostenuto da un protocollo o una tecnologia crittograficamente sicura, cioè la blockchain. Questo è importante da sapere e considerare in premessa.

Questione di fiducia

L’altra cosa è che quando parliamo di token, stiamo davvero parlando di una risorsa che è stata creata e gestita tramite codice. Questi frammenti di codice sono cose che chiamiamo contratti intelligenti e sono archiviati in quel libro mastro distribuito che chiamiamo blockchain.Tutto ciò si unisce al motivo per cui blockchain e token aiuteranno a abilitare questa economia digitale o metaverso. Senza quei meccanismi, non hai davvero la fiducia necessaria per impegnarti in quegli ambienti in sé e per sé.

Blockchain e token si uniranno per aiutare a fornire un livello di fiducia in questi mondi che conientirà ai diversi soggetti di riconoscersi e di fidarsi l’uno dell’altro e di interagire, magari anche sotto mentite spoglie ma pur sempre riconoscibili e codificate. Tutto ciò sarà facilitato attraverso la blockchain e le tokenizzazioni che avverranno.

Le conseguenze del metaverso sulla privacy saranno profonde.

Oggi, il mio telefono può tenere traccia di dove mi trovo praticamente tutto il tempo. Le persone possono vedere con quali tipi di app e servizi sto interagendo. Nella prossima iterazione, indosseremo letteralmente la tecnologia, forse si tratta di occhiali AR o altri dispositivi biometrici.

In questo momento ho uno smartwatch che sta letteralmente registrando il modo in cui funziona il mio corpo, le informazioni biometriche. Quando provi un’emozione, si verifica una risposta galvanica di sudore in cui i pori della pelle ricevono un po’ di umidità per consentirti effettivamente di iniziare a reagire. Potresti non essere consapevole di avere quella reazione emotiva, ma i dispositivi inizieranno effettivamente a registrarla.

Biometria sempre più invadente

Se iniziamo a guardare cose come il riconoscimento facciale, le scansioni della retina, il riconoscimento emotivo e queste cose, questi dispositivi conosceranno noi stessi meglio di noi, perché molto di questo accadrà effettivamente a livello subconscio. Il nostro corpo sta solo reagendo.

Questo rende davvero critico il concetto di privacy, la proprietà di quei dati e la protezione di quei dati. La preoccupazione è come proteggeremo questi dati sanitari molto personali e riservati per i clienti.

Detto questo, secondo gli analisti di Deloitte, la blockchain e l’idea di questa identità decentralizzata aiuteranno davvero gli utenti a controllare, gestire e possedere i propri dati in un modo molto più privato e semplice. Ci sarà l’opportunità di vendere quel valore, quindi potrò condividerlo quando lo scelgo e in base ai vantaggi che tu – il proprietario dell’applicazione, il fornitore di servizi – i vantaggi che restituirai per me.

Creerà un tipo completamente nuovo di scambio di valore e un nuovo mezzo di compensazione.