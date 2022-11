L’Interpol lancia l’allarme metaverso: apre un nuovo mondo al cybercrime

L’Interpol si sta preparando ai rischi per la sicurezza legati alla diffusione di ambienti immersivi – il metaverso – che potrebbero creare nuove modalità di cybercrime oltre che offrire una scala molto più ampia al crimine tradizionale.

Gli stati membri dell’Interpol sono preoccupati su come prepararsi per il potenziale fiorire del crimine nel metaverso. Lo ha detto Madan Oberoi, direttore esecutivo innovazione e tecnologia dell’Interpol alla Reuters.

“Alcuni dei crimini potrebbero essere una novità su questo medium, mentre alcuni degli altri crimini esistenti saranno abilitati dal metaverso e portati a un nuovo livello”, ha detto.

Minacce tradizionali potenziate

Il phishing e le truffe potrebbero funzionare in modo diverso quando sono coinvolte realtà aumentata e realtà virtuale, ha detto Oberoi. Anche i problemi di sicurezza dei bambini sono una preoccupazione.

La realtà virtuale potrebbe anche facilitare il crimine nel mondo fisico, ha aggiunto Oberoi.

“Se un gruppo terroristico vuole attaccare uno spazio fisico, può utilizzare questo spazio per pianificare, simulare e fare esercizio prima di attaccare”, ha detto.

All’inizio di questo mese, l’agenzia delle forze dell’ordine dell’Unione europea Europol ha dichiarato in un rapporto che i gruppi terroristici potrebbero, in futuro, utilizzare mondi virtuali per la propaganda, il reclutamento e la formazione. Gli utenti possono anche creare mondi virtuali con “regole estremiste”, sostiene il rapporto.

Il ruolo della blockchain

Se gli ambienti del metaverso registrano le interazioni degli utenti su blockchain, “questo potrebbe consentire di seguire tutto ciò che qualcuno fa in base a un’interazione con loro, fornendo informazioni preziose per stalker o estorsori”, sostiene l’Europol.

Il metaverso è diventato una parola d’ordine tecnologica imprescindibile nel 2021, con aziende e investitori che scommettono che gli ambienti del mondo virtuale aumenteranno in popolarità e segneranno una nuova fase nello sviluppo di Internet. Facebook ha cambiato il suo nome in Meta nell’ottobre 2021 per segnare l’aderenza a questa idea.

Ma finora, questa visione mostra scarsi segnali di concretezza. Il valore delle azioni di Meta è precipitato giovedì quando gli investitori hanno espresso scetticismo sulla spesa per le scommesse sul metaverso. Anche le vendite di asset basati su blockchain, che rappresentano terreni virtuali e altri possedimenti digitali, sono diminuite drasticamente dopo un periodo di crescita frenetica lo scorso anno.