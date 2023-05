Il metaverso è già qui, ma quando comincia la festa?

Il metaverso è ancora un mondo goffo che fa sentire gli utenti come se fossero in un cartone animato, scrive Darin Myman, Ceo di DatChat, un social media specializzato in blockchain e metaverso. Come possiamo renderlo più invitante e utile?

Il metaverso è uno spazio illimitato con infinte possibilità per connettersi. L’unico piccolo problema è che ancora non c’è ancora nessuno che ci va. Perché diventi un luogo attrattivo per le masse è necessario che diventi facile di facile accesso, a buon mercato e, cosa più importante, divertente. Per arrivare a questo punto, sarà necessario affrontate alcuni punti dolenti del mondo del tech per spegnere l’attuale scetticismo.

In un mondo in cui stiamo iniziando a vedere sempre meno rapporti di persona, il pensiero di “trasferirci” nel metaverso può creare ancora più paura che la tecnologia si impossessi definitivamente e in maniera totale dei nostri mezzi di sussistenza. Questo pensiero può essere anche vero, però lo scopo del metaverso è un altro, cioè avvicinare le persone fra loro e migliorare la nostra vita quotidiana.

La chiave che sblocca tutto ciò è la componente umana. Alla fine, siamo noi a decidere dove va la tecnologia, come viene utilizzata e cosa siamo in grado di ottenere con essa. Quindi, dobbiamo trovare un modo in cui la tecnologia migliori e non sostituisca le nostre interazioni umane. Di seguito l’opinione dell’esperto Darin Myman, Ceo di DatChat, un social media specializzato in blockchain e metaverso.

Barriere all’ingresso

Se il metaverso vuole allargare la sua portata, dobbiamo eliminare alcune delle barriere all’ingresso che inevitabilmente allontanano gli utenti. Il primo è la dotazione tecnologica, che costa caro: non tutti hanno accesso a visori VR, occhiali AR o programmi speciali che consentono di partecipare al metaverso.

Inoltre, molti di coloro che potrebbero essere interessati sono respinti dalla spesa di dover acquistare proprietà virtuali o pagare per partecipare.

Per portare più persone nel metaverso, l’accesso dovrebbe essere possibile da qualsiasi dispositivo e senza paywall. Il nostro pianeta è ora socialmente connesso ed è grazie all’accesso alle nostre app social preferite non solo sui nostri computer, ma anche sui nostri tablet e telefoni cellulari. Affinché il metaverso abbia una possibilità, deve essere altrettanto accessibile. Deve anche essere gratuito.

È difficile chiedere a qualcuno di pagare per qualcosa che non è ancora sicuro di voler utilizzare. Per “vendere” il pubblico sul metaverso, prima dovranno essere incentivati a partecipare.

Semplificare la navigazione

Attualmente, il metaverso è un mondo goffo e da cartone animato che fa sentire gli utenti come se fossero in un videogioco simile a Sims piuttosto che in un vero spazio sociale. Accoppiato con la sua navigazione complicata, questo crea una barriera per gli utenti non tecnici o le generazioni più anziane che potrebbero trovare troppo difficile la navigazione.

Giocare

Se vogliamo portare il metaverso alle masse, non solo avremo bisogno di creare un’interfaccia più fluida che le persone di qualsiasi età o capacità tecnica possano utilizzare, ma dovremo anche dedicare più risorse alla creazione di un ambiente che sia fotorealistico e sembra naturale essere dentro.

Uno studio di Forrester ha rilevato che una buona interfaccia utente (UI) può aumentare il tasso di conversione di una piattaforma fino al 200%, mentre una migliore progettazione dell’esperienza utente (UX) può aumentare il tasso di conversione fino al 400%. Il metaverso dovrebbe essere intuitivo e in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti e dovrebbe sembrare un’estensione della nostra vita quotidiana. Dopotutto, le persone desiderano ardentemente la connessione umana e le esperienze del metaverso dovrebbero favorire quel livello di connettività.

Se non è divertente, la gente non verrà

Affrontiamo l’elefante nella stanza: la più grande sfida che il metaverso sta affrontando è che semplicemente non ci sono abbastanza persone al suo interno. E, ad essere sinceri, è giusto: lo sviluppo del metaverso è ancora agli inizi e orientato in gran parte verso sviluppatori o nativi Web3. Non abbastanza persone del mondo reale si sono immerse nel mondo virtuale, e la realtà è che probabilmente si sentirebbero degli outsider nell’attuale metaverso.

Dobbiamo creare uno spazio che aiuti a riunire le persone, uno spazio che elimini le distanze fisiche tra amici, familiari e colleghi, in modo che possano connettersi tra loro ovunque, da qualsiasi dispositivo scelgano.

Un elemento enorme da considerare è FOMO (paura di perdere). Dovremmo creare esperienze metaverse che facciano sentire le persone come se volessero essere coinvolte nell’azione. Che si tratti di visitare una galleria d’arte del metaverso, partecipare a un concerto virtuale o vedere una città dall’altra parte del mondo senza dover acquistare un biglietto aereo, dovrebbe suscitare entusiasmo per l’utente finale. Molte applicazioni metaverse stanno correndo per portare un prodotto sul tavolo e spesso mettono il carro davanti ai buoi. Se lo costruisci, la gente verrà. Ma dobbiamo assicurarci di costruirlo con funzionalità e coinvolgimento sufficienti affinché le persone vogliano restare.

Quando ci arriveremo?

Siamo onesti: il metaverso non è ancora pronto per le masse, ma quel giorno arriverà presto. Nel giro di pochi anni, siamo passati da costose chiamate internazionali e posta ordinaria alla possibilità di connetterci con chiunque, ovunque, attraverso i piccoli computer che abbiamo in tasca. Credo davvero che la prossima iterazione della connessione sociale avverrà attraverso il metaverso. E mentre ogni nuova tecnologia a volte può essere mistificante e terrificante, non c’è bisogno di preoccuparsi. Il metaverso non prenderà il sopravvento sulle nostre vite, ma sarà utilizzato come uno strumento incredibile per connettersi con gli altri, nonché per sperimentare e migliorare la nostra esistenza quotidiana in modo da poter costruire e creare insieme. Ma per ora, torniamo a costruirlo.