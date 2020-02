Nuovo sistema di reportistica MailUp per campagne di email marketing. Non un semplice collettore di report, ma uno strumento attivo di analisi, con cui misurare l’andamento delle campagne inviate e migliorare quelle a venire.

Oggi la comunicazione con il cliente parte dai report statistici. Un tempo si pensava che i risultati statistici delle campagne di comunicazione fossero sostanzialmente l’ultimo passaggio, il momento finale, quello in cui si tirano le somme di quanto si è fatto e di cosa si è guadagnato.

MailUp offre ai propri clienti un nuovo strumento, un’area “Statistiche” che renderà più efficaci le attività di misurazione e valutazione dei risultati. il miglioramento delle performance passa per la conoscenza della propria audience, per questo MailUp ha messo a punto “una nuova area che si inserisce in un percorso di sviluppo finalizzato a mettere a disposizione gli strumenti con cui dare vita a campagne data-driven”.

I risultati relativi ad ogni destinatario di una campagna di email marketing sono sempre più preziosi per la creazione di filtri, automatismi e segmentazioni calibrati sul comportamento di ciascun contatto, sul suo grado di interazione con l’email.

Potenziare le campagne

“È inoltre possibile creare un automatismo e inviare un’email di re-engagement ai contatti che, sei mesi prima, hanno aperto un determinato messaggio; oppure inviare un buono sconto ai clienti più attivi durante l’ultimo anno”, si legge in un articolo pubblicato da Andrea Serventi sul blog di MailUp.

Una soluzione per le statistiche avanzate, da cui ricavare informazioni di grande valore per le strategie aziendali di comunicazione sull’andamento delle campagne e sul livello di engagement, cioè la capacità degli invii di coinvolgere i destinatari generando interesse su contenuti e offerte, rivelato dal grado di interazione con i messaggi.

Oltre a conoscere attività ed engagement dei destinatari e segmentare di conseguenza le campagne, con lo strumento “Statistiche” si possono inoltre ricavare report su gruppi e singoli destinatari; Report ottimizzati per messaggio e invio; Report aggregati più intuitivi; con un nuova sezione Panoramica di lista; nuovo strumento per l’ottimizzazione del calcolo; un nuovo centro notifiche.