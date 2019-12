Email marketing “data-first”, in download gratuito l’ebook MailUp

Il marketing di oggi è data-driven e lo sarà sempre più in futuro, anche per le email. Sia nella fase di generazione della strategia, sia in quella di misurazione, le operazioni di marketing sono “guidate dai dati”, cioè sono data-driven. MailUp ha pubblicato sull’argomento l’ebook gratuito dal titolo “Misurare per migliorare: le metriche dell’Email Marketing”, dedicato proprio allo sviluppo nelle aziende di strategie email marketing data-first.

Sebbene sia sempre più difficile ignorare questo trend, si legge nella nota che accompagna l’ebook, solo il 32% dei marketer dichiara di avere in atto strategie data-first e meno della metà si sente pronto per un futuro dominato dal marketing data-driven (dati B2B Marketing and Marketscan).

Una lacuna significativa, in un momento – i nostri giorni – in cui gli strumenti abbondano e sono a portata di tutti. MailUp ha allora deciso di sviscerare il secondo versante del mondo data-driven, quello della misurazione, per guidare il lettore all’adozione di un’attitudine fondamentale per chi fa marketing: analizzare i KPI (key performance indicators, ossia indicatori di successo), monitorarli con costanza e analizzarli puntualmente, smettendo di prendere decisioni “a braccio”.