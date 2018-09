Asta 5G a quota 5,8 miliardi. Offerte per la banda 3700 Mhz a 3,6 miliardi

L'asta 5G non si ferma e vede quota 6 miliardi di euro. Prosegue la battaglia degli operatori per la banda 3700 Mhz.

Oggi ennesima giornata di rilanci per l’asta 5G, che ormai punta dritto verso i 6 miliardi di euro di incassi per le casse dello Stato. Un risultato assolutamente imprevisto e non è ancora finita. Gli operatori in lizza sono Iliad Italia,Wind 3, Vodafone e Telecom Italia con Fastweb defilata. Fino ad oggi sono state svolte 136 tornate.

“L’ammontare totale delle offerte ha raggiunto nella giornata odierna quota 5.841.642.258,00 euro, superando di quasi 3 miliardi e mezzo l’introito minimo fissato nella Legge di Bilancio”, si legge nella nota del Mise.

Anche oggi la gara si è concentrata sulla banda 3700 MHz, con offerte superiori ai 3 miliardi e mezzo per un ammontare totale pari a € 3.638.840,00.

Domani dodicesima tornata di rilanci. Di seguito la tabella dei rilanci di ieri.

