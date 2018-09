Prosegue la contesa per la banda 3700 Mhz che da sola ha totalizzato offerte superiori ai 2,5 miliardi di euro, la somma fissata come obiettivo complessivo per tutte le frequenze a gara dalla Legge di Bilancio.

Si è chiusa oggi a quota 4.740.642.258,00 euro l’ottava giornata di rilanci competitivi dell’asta 5G che vede la partecipazione di Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia.

Fino ad oggi sono state svolte 99 tornate e non è ancora finita. Domani in programma un’altra giornata di rilanci per la banda 3700 Mhz, mentre la contesa sui 26.5-27.5 Ghz non è ancora iniziata.

Il Mise ha reso noto che “Anche nell’ottava giornata la competizione si è concentrata sulla banda 3700 MHz, con offerte superiori ad un miliardo per ciascuno dei lotti di ampiezza pari ad 80 MHz. L’ammontare complessivo della banda 3700 MHz è attualmente pari a 2.537.040.000,00 euro, assicurando da sola l’introito minimo fissato nella Legge di Bilancio”.

Fino a venerdì scorso, le offerte maggiori sui due lotti da 80 Mhz in banda 3700 Mhz sono giunte da Vodafone e Wind Tre, escludendo provvisoriamente Tim dal lotto più consistente della banda che si sta rivelando il piatto più ambito della gara 5G.

